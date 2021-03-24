“Хватит использовать любой повод”: Эдгард Запашный раскритиковал Льюиса Хэмилтона за слова про драку слонов в цирке Казани

По словам дрессировщика, водители тысячами убивают людей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шум вокруг драки слоних в казанском цирке, которая произошла в минувшие выходные, вроде понемногу сходит на нет. Но теперь между собой начинают ругаться дрессировщики и защитники животных.

Так, Эдгард Запашный резко ответил семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону. Накануне гонщик, комментируя произошедшее в столице Татарстана, заявил, что ежедневно поражается жестокости людей.

- Хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение, — приводит слова Запашного Sport24.

Ранее "Комсомолка" писала, что подравшиеся слонихи - Дженни и Магда, не пострадали, равно как и зрители, ставшие свидетелями инцидента.

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Также в произошедшем сейчас разбираются следователи и сотрудники прокуратуры (подробности)