«Новые люди» возрождают в Татарстане тимуровское движение

Накануне в Казани выявили победителей регионального этапа конкурса «Марафон идей», который запустила в феврале партия «Новые люди». Лучшими были признаны сразу два проекта, на реализацию каждого из них партия направила по 150 тысяч рублей.

Марафон «Новые люди» стартовал 12 февраля. В течение месяца каждый желающий мог подать заявку на сайте партии и рассказать о шагах, которые, по его мнению, сделают жизнь в регионе хоть чуточку лучше. Тематических рамок организаторы не выставляли. В итоге только в Татарстане было предложено 207 инициатив, а по всей стране - свыше 15,3 тысячи.

- В Татарстане большая часть проектов имела социальную направленность, много идей было связано с экологией, - рассказала во вторник руководитель штаба партии «Новые люди» в Татарстане Юлия Костяева.

К финальной презентации эксперты допустили восемь идей. Так, например, для популяризации экологичного образа жизни было предложено установить урны для раздельного сбора мусора в двух зданиях КФУ. Два проекта были направлены на защиту и охрану бездомных животных: одна из конкурсанток предложила снимать ролики о животных, которые нашли свой дом, и о «гуманных способах сокращения численности бездомных животных», а другая участница предложила устанавливать на улицах Казани будки для бездомных кошек и собак. К слову, последний проект уже реализован в Нижнекамске. Еще две идеи касались благоустройства подъездов и фасадов жилых домов - их предлагали облагораживать рисунками, а грантовые средства направить на закупку материалов.

Очень масштабный проект представил Александр Гордов. Он попросил поддержать строительство открытого социального пространства «Центр Дубрава», в котором в разных помещениях можно было бы проводить встречи, лекции и тренинги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, организовать активный и пассивный отдых для детей, а также запустить кофейню для всех желающих.

Бюджет презентуемого проекта составил 5 миллионов рублей. Представители партии заинтересовались проектом и попросили более подробно подготовить статьи расходов.

Лучшими, по мнению жюри, стали два проекта. Так, Реналь Нуруллин презентовал проект «Юлдаш». По задумке автора проекта будет создано молодежное пространство, в котором в одной компании волонтеры совместно с подростками из группы риска будут совместно воплощать в жизнь различные проекты, а также просто играть и смотреть фильмы.

- Этот проект очень нужен. Проблема с «трудными» подростками никуда не исчезла. Опыт реализации такой программы уже есть, и он приносит свои плоды - кто-то переосмыслил жизнь и стал заниматься добровольчеством, - пояснил Реналь Нуруллин журналистам.

Свою идею автор намерен реализовать уже к маю вместе с командой при активном взаимодействии с профильными ведомствами города. Полученные средства будут направлены на оснащение помещений необходимым оборудованием.

Автором второго проекта-победителя оказался Егор Развалов из Волжска. Молодой человек сначала объединял на спортивных площадках детей из малоимущих семей, позже ребята стали вместе помогать инвалидам и пожилым людям с домашними делами.

Теперь же Развалов планирует организовать обучение детей и взрослых с ОВЗ новым профессиям. Для этого на полученные средства он планирует закупить необходимую мебель, технику и программное обеспечение.

Судьбу каждого проекта, по словам координатора регионального отделения партии «Новые люди» Артема Морозова, в последующем будут отслеживать.

- Авторы проектов действуют уже сейчас и приносят действительную пользу, а выделенных средств хватит, чтобы идея и дальше приносила пользу, - сказал он. - Наши активисты будут вовлечены в их реализацию.

Кроме того, Морозов подчеркнул, что все поступившие на конкурс проекты имеют большие шансы на жизнь: одни помогут доработать эксперты, другие партия поддержит финансово позже. Часть идей и вовсе может перерасти в нечто масштабное и влиятельное - их включат в предвыборную программу кандидатов в депутаты в Государственную думу от партии «Новые люди» либо оформят в законопроекты.