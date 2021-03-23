Актер Максим Лагашкин: «Приятно, что слова моего героя из «Жуков» пошли в народ»

Фото: ТНТ

5 апреля на ТНТ покажут долгожданное продолжение комедийного сериала «Жуки», в котором Максим Лагашкин сыграл колоритного деревенского участкового Маслова. Его героя огромная аудитория полюбила за простоту, непосредственность, жизненность, а еще за емкие фразочки, которые после выхода первого сезона «Жуков» стали популярными.

Перед премьерой второго сезона комедии о том, как трое городских ребят застряли на альтернативной службе в деревне Жуки под присмотром Маслова, мы поговорили с Максимом Лагашкиным. Он рассказал об экстремальных моментах съемок, чем ему симпатичны «Жуки», и почему сам не смог бы жить в деревне.

Многие зрители ждут второй сезон «Жуков» только из-за вашего героя. Чего вы ждали, читая сценарий нового сезона?

- Я отношусь к сериалу как к единой истории. Перерыв в съемках между сезонами воспринял как выходной. На мой взгляд, новые серии еще сочнее, смешнее, объемнее, и мой герой больше раскрывается в новом сезоне; там и комедия, и драматические ситуации, но они поданы так, что зритель будет смеяться. Я надеюсь на это.

Вы изучали сценарий вместе с Екатериной или по отдельности? (Жена Максима Екатерина Стулова играет в «Жуках» роль Ирки – Ред.)

- Мы не сидим как два ученых и не изучаем сценарий в деталях. Конечно, мы обменялись мнениями, когда прочли — что смешно, что интересно, но чтобы мы сели друг напротив друга и разбирали роли - такого у нас не бывает.

Ваш герой с первой серии очень полюбился зрителям и его фразочки сразу пошли в народ. В этом сезоне от Маслова будут новые слова-паразиты и крылатые фразы?

- Во-первых, останутся прежние — человек, как правило, не меняет привычек. Во-вторых, конечно, появятся, но спойлерить не буду. Выйдет сериал, посмотрим, что уйдет в народ. Чаще всего, конечно, я слышу от людей «вонючий случай» и «ляха-Натаха», мне издалека могут махать рукой и кричать фразу моего героя из «Жуков», особенно в местах, где сконцентрировано большое скопление народа - например, в аэропортах. Сам этими выражениями не пользуюсь, оставляю их своему персонажу.

Еще некоторые, в том числе мои друзья, любят употреблять выражение «ко мне зрение еще не вернулось». В первом сезоне эту фразу Маслов произносит, сидя в бочке с водой, после крепкой гулянки. Конечно, приятно, что слова моего героя пошли в народ - значит, попало в зрителя.

Фото: ТНТ

Что стало самым сложным в съёмках второго сезона лично для вас?

- У нас великолепные съемки были — все хорошо шло, ну, если, что тяжело и было, то только физически. Например, по полю за комбайном бежать — все в лицо и рот летит — пыль, мошкара. Но один случай все же расскажу. Я всегда стремлюсь по возможности выполнять все трюки сам, и была одна сцена, когда мой герой на машине должен был влететь в реку. Машина тонет, и после он выныривает. Думаю — сделаю, а что такого? Но мне запретили. Трюк выполняли каскадеры. И вот машина ушла под воду, дайвер ныряет, чтобы помочь каскадеру выбраться, выныривает и говорит - нет ни машины, ни человека, не могу найти. Эти несколько секунд показались нам всем часами: оказалось, в реке такое течение, что машину снесло на несколько метров, и каскадер сидел в кабине, пока не кончился кислород, в его снаряжении был баллон. Вот в тот момент стало не по себе.

В сериале ваши с Владимиром Епифанцевым герои соседи и товарищи... Поддерживаете ли вы отношения в жизни?

- Мы не самые близкие друзья, но у нас хорошие приятельские отношения — мы достаточно часто снимаемся вместе и давно знакомы. Всегда рады друг другу.

Насколько сложно играть в одном проекте с Екатериной? Не ревнуете ли ее к коллегам по съёмочной площадке? Или же для вас это возможность быть всегда рядом с семьей?

- Интересно, если третий сезон будет — зададут ли мне все эти вопросы еще раз или нет? (смеется). Отвечаю — не сложно, не ревную, рад, что вместе.

Рады были вернуться к «Жукам»? Где и как проходили съемки второго сезона?

- Конечно, рад! Съемки проходили в прекрасных местах, мы сначала даже скрывали, где снимали, хотели, чтобы это было только нашим местом силы. Это Калужская область, там такие красоты — просто наша Тоскана.

Первый сезон «Жуков» стал настоящим комедийным хитом! А чем вам нравится эта комедия и хотелось бы вам, чтобы она стала долгоиграющей?

- Мне кажется, что «Жуки» стали народным сериалом, потому что прежде всего это живая история про реальных людей, а не про каких-то надуманных персонажей. И еще мне кажется, что один из ключевых моментов нашего сериала - это отсутствие отрицательных героев: все по-своему симпатичные ребята.

Своим детям показали бы «Жуков»?

- У нас нет такого — пойдемте, дети, мы вам покажем наше кино. Во-первых, и старший Саава, и младший Лука уже вполне самостоятельные люди, и смотрят все сами. «Жуки» им нравятся, ждут нового сезона.

Сериал пропитан деревенским колоритом. Вам самому ближе такая жизнь, или все-таки городская? От каких городских атрибутов вам было бы тяжелее всего отказаться?

- Я абсолютно городской житель — люблю комфорт. Мой максимум в деревне – два дня. Считаю, надо жить там, где твоя работа. Мне без благ цивилизации сложно — выделить что-то одно не могу. Мне сложно и без интернета, и без душа, и без отопления.

Во втором сезоне ваш Маслов ужесточает контроль за парнями. Насколько у него получается?

- Ну, как я могу рассказать вам сюжет? Отвечу так - у Маслова, как обычно, что-то получается, а что то не совсем, все увидите сами.

Образ участкового, да и вообще полицейского, силовика, который вам в последнее время нередко выпадает сыграть, легко дается? Нет такого, что в форме чувствуете себя некомфортно?

- Я много раз говорил, что всегда играю человека, и мне было легко это делать, потому что сценарий здорово написан.

С момента пика пандемии прошел год. Как складывается ваша работа в этом году? С содроганием вспоминаете те времена? Бережетесь?

- Во время пандемии я снялся в пяти проектах online. И весь год снимался почти без выходных. Сейчас продолжаю в том же духе. Вспоминаю без содрогания, и живу полноценной жизнью.

Фото: ТНТ

Есть ли планы на отдых летом? Или все занято работой?

- Планы есть, времени нет. Все занято работой. Хорошо, что недавно случилась свободная неделя, которую мы провели в горах, катаясь на лыжах. Больше отпуска пока не предвидится.

Взрослый сын учится в Лондоне? Кем он хочет стать и планирует ли вернуться?

- Савве 21 год, он давно самостоятельный человек, учится на актерском факультете, а о его планах лучше узнать у него самого.

Новый сезон сериала «Жуки» – с 5 апреля в 20:00 на ТНТ.