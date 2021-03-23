Данила Козловский представил в Казани свой новый фильм "Чернобль"

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Картина Данилы Козловского - не документальный, но от этого не менее трогательный фильм о катастрофе, которая коснулась сотни тысяч семей. Смотрится тяжело, но этот фильм нужно увидеть всем.

В центре истории - судьба пожарного, который неожиданно встретил свою старую подругу, которая, оказывается, растит его сына. Так у сотрудника пожарной охраны атомной станции в Припяти появилась семья. А потом случилась та роковая ночь на 26 апреля 1986 года, когда на четвертом энергоблоке произошел взрыв. Теперь герой - ещё вчера свободный и самоуверенный, должен взять на себя ответственность за жизнь сына и будущее страны.

На пресс-показе фильма в Казани присутствовал режиссер, продюсер и исполнитель главной роли - Данила Козловский Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фильм не претендует на документальность, но снят так, словно создатели изобрели машину времени и перенеслись в Припять. Максимальное погружение дали подлинные вещи той эпохи - цветастая рубашка, дерматиновая сумка с олимпийской символикой 1980 года, трогательные школьные куртки пацанов с эмблемами на рукавах. И люди, так отчаянно знакомые тем, кто пережил 80-е годы: сердитые пассажиры автобусов, отчаянные сотрудники пожарной части, ритуально обливающие друга друга из ведер и брандспойтов. Сделал свое дело даже большой кремовый торт, принесенный Алексеем для знакомства с сыном - все это было в прошлом, увы, перечеркнутом этим далеко не мирным атомом.

Картина напоминает зрителям, что бояться - не стыдно. Это нормально. Страх можно преодолеть, если знать для чего. Ведь есть у человека есть «зачем», он может вынести любое «как».

Авторы ленты рассказывают о судьбах тех, кто оказался на передовой - пожарных, врачей, медсестер. Это история многих семей, разлученных после взрыва. Тех, кому в 1986 году, говорили, что это всего-навсего йод, и никакой радиации не будет. Спустя 35 лет, мы понимает, что страшнее радиации - только ложь.

«Чернобыль» - эффектный, глубокий и честный фильм. Съемки на АЭС, равно как и под водой - невероятны. Нелюбовь Козловского к компьютерной графике заставляет верить картине больше.