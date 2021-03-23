Сотрудницы Росгвардии Татарстана участвуют в фотоконкурсе "Защитницы Приволжья - 2021"

До 26 Марта на сайте "Комсомольской правды" проводится фотоконкурс "Защитницы Приволжья - 2021", где каждый может проголосовать за одну из его участниц - сотрудниц Росгвардии Татарстана.

За звание самой красивой борются:

Майор Дина Бикметова, психолог (полиграфолог) отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Татарстан:

"Психологией я увлекалась ещё со школы, всегда нравилось наблюдать за людьми, изучать особенности характера. Так же, как не встречается ни одного одинакового узора на пальцах, так и все люди разные, и я во всех вижу индивидуальность. Я рада, что мой интерес стал моей профессией! Я с удовольствием изучаю как кандидатов при приеме на службу, так и всех представителей нашего коллектива. В свободное время, кроме совершенствования своих навыков, я готовлю оригинальные десерты, занимаюсь в студии растяжки, а во время отпуска путешествую в горы";

Гульгена Сафиуллина, сержант полиции отделения по охране объектов УВО по городу Казани – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Татарстан" в Международном аэропорту "Казань" им. Г.М. Тукая:

"Я горжусь тем, что служу в Росгвардии, потому что нет ничего лучше, чем уверенность в своей необходимости, в том, что твоя работа нужна людям. Меня привлекает то, что служба дисциплинирует, воспитывает ответственность. У каждого человека есть свое любимое увлечение, хобби, которому он посвящает свое свободное время. У меня – это чтение книг и рисование. Я улыбчивая, люблю смеяться, шутить. Больше всего на свете ценю отношения с людьми. Семья, друзья – это самое дорогое, что есть у человека. Близкие люди всегда помогут, поддержат в трудную минуту, подбодрят теплыми словами";

Анастасия Апасейкина, АОСН (Казань), летчик-штурман летного экипажа вертолета Ми-8:

"Служу в Росгвардии с 2018 года. Люблю авиацию, самолёты, вертолеты и самое главное - летать, и от полётов получаю огромное удовольствие. Мое хобби - астрономия, наблюдение за звёздами, а также айкидзюцу";

Лейсан Юсупова, УВО Казани. Полицейский 1 батальоне полиции УВО по городу Казани – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Татарстан":

"Поступить на службу решила осознанно, так как мне нравится профессия и то, что она может дать. Я стараюсь развиваться всесторонне, люблю получать новые знания. Считаю, что в этом и есть моя сильная сторона. Веду активный и здоровый образ жизни, люблю спорт. Стиль мышления и восприятия всего происходящего - оптимистичный. Люблю жизнь и людей. Чувство юмора всегда со мной. Жизненное кредо: "Все что делается, все к лучшему!".