Под Казанью спасли бездомную собаку, которая около недели проходила с арбалетной стрелой в шее

Стрелу сумели удалить сразу после отлова собаки. Фото: скриншот с видео

Под Казанью - в поселке Васильево Зеленодольского района, в приют для бездомных животных «Кот и пес» обратилась местная жительница. Она сообщили, что на улице Космонавтов уже с неделю бегает большая дворняга, из шеи которой торчит арбалетная стрела. По словам женщины, ее уже пытались изловить, но раненное животное больше не дается в руки людям. Нужна была помощь специалистов.

Сегодня, 22 марта, собаку удалось поймать и на месте извлечь арбалетный снаряд из шеи. Ее тут же назвали Стрелкой и отвезли на операцию в казанскую ветклинику «ВетСовет».

- Благо, были задеты только мышечные ткани. Всю степень поражения еще предстоит выяснить врачам клиники, - отметили в приюте «Кот и пес». Там Стрелку ждут обратно, чтобы начать ее выхаживать.

Тем временем в соцсетях возмущенные жители поселка Васильево требуют разыскать человека, который стрелял в собаку. Утверждается, что это не первый случай, когда там так «охотятся» на бездомных животных. Один из интернет-пользователей даже готов заплатить 10 тысяч рублей за информацию об этом стрелке.

Спасенную собаку назвали Стрелкой Фото: скриншот с видео

Напомним, подобное уже происходило в Казани. Так, летом 2019 года неизвестный подстрелил собаку породы хаски из арбалета. Животное погибло, и его владелец объявил награду за информацию о живодере.