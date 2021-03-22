"Мисс офис 2021" в Казани: финалистки поборются за 2 миллиона рублей

Победительницы кастинга. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

20 марта в фотостудии FOCUS состоялся региональный кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис 2021», где были определены три лучшие сотрудницы Казани.

Ими стали: офис-менеджер Анастасия Скоп; ведущий HR-специалист Елизавета Есина и менеджер по персоналу Анна Ивлиева. Девушки вошли в состав полуфиналисток конкурса: они представят Татарстан в Москве и смогут побороться за главный приз – 2 миллиона рублей.

В рамках регионального кастинга девушки прошли отбор в двух этапах. Сначала каждая из участниц рассказывала про себя и свою жизнь, образование, карьеру, личные и профессиональные достижения. Жюри оценивало то, как девушки держатся на сцене, насколько грамотно говорят и как выглядят.

Во втором этапе конкурса участницы удивляли творческими способности и талантами. Девушки танцевали, пели, читали известные стихотворения и произведения собственного сочинения, играли на музыкальных инструментах и делились историями из жизни.

Больше всех членов жюри удивила 26-летняя Елизавета Есина – она стала безоговорочной победительницей кастинга, успешно пройдя оба этапа конкурса. Девушка грамотно и интересно рассказала про себя, свою жизнь и карьеру – она сейчас получает магистерское образование в Высшей школе экономики, интересуется танцами и психоанализом.

В качестве творческого номера участница провела медитацию для всех собравшихся.

- Медитация нужна для того, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок во время рабочего дня, – отметила девушка.

Девушкам на кастинге предстояло пройти два испытания. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Корреспонденту «Комсомолки» Елизавета призналась, что участвует в конкурсе красоты впервые и видит в нем возможность открыть в себе новые таланты и познакомиться с интересными людьми:

«Я впервые участвую в подобном конкурсе, поэтому это для меня большой и незабываемый опыт. Считаю, что, чем больше человек двигается и пробует что-то новое в своей жизни, тем больше он развивается и приходит к своему истинному предназначению, поэтому я решила попробовать себя в новом для меня направлении, чтобы получить некий житейский опыт и пообщаться с разными людьми. Сегодняшний кастинг подарил мне много эмоций и впечатлений, поэтому я очень довольна результатом. Теперь у меня появилась новая цель, открылись возможности — буду покорять Москву! Конечно, придётся потрудиться и тщательно подготовиться, но я точно знаю, что у меня есть несколько козырей в рукаве. Думаю, что секрет победы в искренности, нужно показывать себя настоящую, чем я и буду удивлять в финале конкурса»

Представитель организационного комитета и член жюри конкурса Мария Бобрикова отметила, что «Мисс Офис» – это платформа для того, чтобы девушки научились чувствовать себя более уверенно, смогли показать себя и научиться выступать перед людьми. Для любой представительницы прекрасного пола, которая строит карьеру, это очень полезные навыки и их можно приобрести на подобных конкурсах. По словам Марии, в Казани много девушек, которые обладают этими качествами и, безоговорочно, достойны победы:

«Мы, как организаторы конкурса, всегда очень ждем кастинг в Казани, потому что отсюда у нас очень много красивых и талантливых девушек. Отборочный тур сегодня прошел замечательно: мы увидели много ярких номеров и выступлений, поэтому в какой-то момент нам было даже сложно решить, кто из конкурсанток точно достоин победы. Но я думаю, что мы, члены жюри конкурса, со своей задачей справились, и Татарстан в полуфинале представят действительно самые лучшие конкурсантки»

Напомним, что «Мисс Офис» – это Международный конкурс красоты среди сотрудниц офисов России и зарубежья, участие в котором могут принять девушки от 20 до 35 лет; наличие у конкурсанток семьи и детей не имеет значения. Члены жюри оценивают красоту и внешний вид участниц, деловые качества, сообразительность, речь и умение презентовать себя и свою компанию. Главный приз конкурса – 2 миллиона рублей и непереходящая корона.

Отметим, что "Комсомольская Правда-Казань" на правах информационного партнера проводила свой кастинг на портале kazan.rp.ru. Победительницей голосования читателей "КП" стала Юлия Ксенафонтова.