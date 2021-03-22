В Чебоксарах 33-летний полковник полиции украл деньги из вещдоков

Пропажа обнаружилась, когда деньги надо было предъявить в суде как вещественные доказательства.

Скандал в МВД Чебоксар - из вещдоков пропали почти 21 тысяча рублей. В их хищении неожиданно признался 33-летний подполковник полиции. Ранее его заподозрили в превышении служебных полномочий.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, утверждается, что деньги подполковник похитил еще в 2020 году, когда по долгу службы в отсутствие начальника отдела уголовного розыска ОП №1 УМВД Чебоксар зашел в его кабинет.

Там он увидел полиэтиленовый пакет с купюрами и с биркой вещдока. Видимо, мужчина не смог побороть искушения - рядом в тот момент никого из коллег не было, и забрал деньги, которые потом потратил исключительно на себя.

К слову, пропажа вещдока обнаружилась, когда он понадобился для суда. По словам источника "Комсомолки", подполковник после своей явки с повинной был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Напомним, это не первый скандал в правоохранительных органах Чебоксар. Так, совсем недавно – в начале марта, стало известно, что после служебной проверки была уволена женщина-следователь. Дело в том, что она на машине сбила 11-летнюю девочку и сбежала с места ДТП. К счастью, ребенок тогда отделался незначительными ушибами.