Вот и сказочке конец!: "Рубин" проиграл "Химкам", отдалившись от еврокубков

Хвича мог оформить хет-трик, но не забил ни разу. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

"Рубин" и "Химки" не просто так называют двумя командами-открытиями нынешнего сезона. Казанцы обыгрывают фаворитов, буто орешки щелкают, а "Химки" перед визитом в Казань не проигрывали в девяти матчах подряд, одержав в этих играх 7 побед.

Что любопытно, начали химчане эту серию с победы над "Рубином" в ноябре прошлого года. Так что игроки казанского клуба были полны решимости вернуть должок и прервать затянувшуюся белую полосу подмосковной команды.

Этот матч болельщики "Рубина" ожидали с некоторым опасением. В победных матчах со "Спартаком" и "Зенитом" где-то повезло, где-то удача просто улыбнулась казанцам, "Уфу". понятное дело,обыграли на классе. А вот "Химки" - другая история. По факту, команды примерно одинакового уровня и игра могла повернуться по-разному.

В игре все действительно решали детали. На 19 минуте гости заработали право на штрафной и после подачи мяч угодил в руку Деспотовичу. Судья не сразу, но все же указал на точку. Мирзов с одиннадцатиметровой отметки не промахнулся. 1:0.

После матча Леонид Слуцкий отметил, что пенальти ставить не должны были. Да, Деспотович сыграл рукой, но перед этим эпизодом гости сфолили на Старфельте, на чем арбитр внимание не акцентировал.

- Я наверно соглашусь, что был пенальти. Но у меня большой вопрос, почему перед этим был момент в штрафной площади с углового, когда на мой взгляд фолили на Старфельте, и арбитр даже не посмотрел этот момент. У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству. Я не понимаю, почему они даже не посмотрели, и эпизод сразу был заигран. Я обратился к резервному арбитру с вопросом, будет ли просмотр момента. Но было видно, что они этот момент даже не смотрели. Насколько я знаю, его даже в трансляции особо не повторяли, хотя на нашей камере видно, что это был эпизод, по крайней мере заслуживающий рассмотрения – не буду утверждать, что железный пенальти. Когда я спросил арбитра, почему он один эпизод смотрит, а другой не смотрит, я получил желтую карточку. Причем спрашивал я, на мой взгляд, в максимально корректной форме. У нас нет, к сожалению, коммуникации в арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей. Любой иностранный арбитр бы мило улыбнулся и сказал бы, что в перерыве объяснит момент. А у нас уже за сто метров бежит с протянутой желтой карточкой, а потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, ее нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе, - отметил Слуцкий.

Почти сразу Хвича обязан был сравнивать счет. После ювелирной передачи ему оставалось только правильно подставить ногу под прострел. Получилось не правильно. Мяч просвистел выше ворот.

Расплата не заставила себя долго ждать. Уремович ошибся вблизи своих ворот. Мяч получил Могилевец и, чуть продвинувшись вперед неотразимо пробил в угол ворот. 2:0. Вот такой вот привет от списанного летом игрока.

К чести "Рубина" команда не рассыпалась. Более того, хозяева побежали вперед в надежде хот бы отыграть один гол. Здорово бил Самошников, но Лантратов, пусть и не без труда, перевел мяч на угловой.

На 42 минуте после розыгрыша стандарта Костюков здорово скинул мяч под удар Деспотовичу и главная ударная сила команды дал таки повод для оптимизма казанским болельщикам. Гол в раздевалку и 1:2 все же лучше, чем 0:2.

Во втором тайме Хвича обязан был сравнивать счет. После удара Абильгора мяч рикошетом от ноги защитника химчан прилетел точно к грузинскому полузащитнику. но у Кварацхелии в этот вечер явно сбился прицел. Лантратов смог перевести удар на угловой.

Тут-то и сработало известное правило - не забиваешь ты, забивают тебе. Мирзов на входе в штрафную, казалось бы, запутался в своих же ногах, но успел отпасовать Кухарчуку. Еще один экс-игрок "Рубина" мочно приложился и отправил снаряд точно в дальнюю девятку. 3:1.

- Сегодня игра была обоюдоострой, моменты были у нас и у них. Думаю, им сегодня больше повезло, удача была на их стороне. Хотя по мне моментов мы создали больше, мяч просто не шел в ворота. Иногда было просто непонятно, как мяч не залетал в ворота. Но тем и интересен футбол, тем он и привлекает болельщиков. Такие матчи бывают, каждый может выиграть, каждый может проиграть, - высказал мнение голкипер "Рубина" Юрий Дюпин.

Казанцы бросились отыгрываться и, надо признать, шанс-то был. После очередного стандарта Хвича остался один у дальней штанги, но, видимо вспомнив свою невезучесть, решил не бить сам, а отдать под удар Абильгору. Датчанин пробил сильно, но точностью, как и его грузинский одноклубник, похвастать не смог. В итоге 3:1 - победа "Химок".

- Матч сложился не в нашу пользу, потому что первые же два эпизода закончились пропущенными мячами. Первый при помощи ВАР, второй – быстрая атака с потери. По существу еще не начав играть, счет был 0:2. Пытались переломить игру, забили гол, пытались владеть преимуществом. Не скажу, что создали огромное количество моментов, но в целом были шансы, причем очень большие, для того, чтобы как минимум сравнивать счет. Когда ты их не реализуешь, то высока вероятность пропускать контратаку, что и произошло. К обороне сложно предъявлять, когда три в створ – три гола. Сколько нужно допускать? Чтобы ноль было ударов в створ? Первый понятно – пенальти, два остальных… Так бывает, так сложилось. Повторюсь, у нас бывала и статистика, когда мы пропускали два мяча при одном ударе в створ. Сегодня 3-3 – не самая драматичная, которая могла быть, хотя соглашусь, что против такой статистики сложно, когда все складывается против тебя, - прокомментировал поражение рулевой "Рубина".

Подмосковная команда не проигрывает уже 10 матчей подряд и приблизилась к "Рубину" в турнирной таблице. "Рубин" с 37 очками идет на 8 месте. "Химки " с 35 баллами на одну позицию ниже.