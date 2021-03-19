"Мисс офис 2021": Стала известна победительница голосования читателей "Комсомольской Правды"

В кастинге участвовали десятки девушек в возрасте от 20 до 35 лет.

Подведены итоги голосования конкурса "Мисс офис 2021", которое проводилось на сайте kazan.kp.ru с 15 по 19 марта 2021 года. Свои голоса за участниц отдали десятки тысяч читателей нашего портала. Победительницей стала Юлия Ксенафонтова, набравшая 5468 лайков.

- Хочу на своём примере показать, что значит жить в настоящем. Хочу воодушевить остальных женщин на раскрытие своей истинной Женщины. Хочу, чтобы каждая поняла, что она не одна и несмотря ни на что она остаётся Женщиной с большой буквы, - написала в своей анкете победительница голосования.

Возраст Юлии - 32 года. Образование - Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева. Место работы - ООО «Картли-ИТ». Должность - Бизнес-аналитик. Хобби - Танцы, аэробика, стихи, книги, написание статей.

Юлия Ксенафонтова в качестве поощрения от "Комсомольской Правды" получит возможность публикации развернутого интервью на страницах одной из самых популярных газет страны и сайта kp.ru. ставшего лауреатом престижной премии рунета.

Отметим, что сам кастинг конкурса "Мисс офис 2021" состоится 20 марта в Казани в 13:00 в фотостудии FOCUS (Братьев Петряевых, 5 к5).