«Честный ЗНАК» наградил победителей акции по поиску маркированных лекарств

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В течение 62 дней пользователи приложения выполняли задания, сканируя коды маркировки. Для участия нужно было купить лекарство с Data Matrix, отсканировать код маркировки и QR-код чека покупки. В акции приняли участие около 4000 человек. Всего в приложении было отправлено более 9 000 заявок.

«Честный ЗНАК» узнал у победителей, почему они решили принять участие в акции и как изменилось их потребительское поведение.

Сергей Корчемкин, Киров:

«Покупаю много лекарств, у меня престарелые родственники. Они все время спрашивают, настоящие ли лекарства. Они услышали про маркировку от «Честного ЗНАКа». Я погуглил, смотрю, такое приложение есть. Смотрел этикетки, сканировал и показывал им. Вот так и начал пользоваться. Сейчас часто проверяю товары на наличие маркировки, товары других категорий тоже смотрю. Хотелось бы, чтобы на рынке была настоящая продукция, конечно».

Татьяна Злобина, Воронеж:

«Решила поучаствовать, так как захотелось выиграть приз. В целом проверяю товары на маркировку несколько раз в неделю: уже проверяла шины, обувь и лекарственные препараты. Проблема нелегального оборота меня пока сильно не беспокоит, но все равно предпочитаю пользоваться приложением».

Наталья Зайцева, Ковров:

«Если что-то теперь покупаю, то обязательно проверяю на наличие маркировки, проверяю одежду, обувь и лекарства. Я обеспокоена нелегальным оборотом товаров, надоело ходить в дураках, хочется покупать качественную продукцию».

Судя по опросу участников акции, они существенно изменили свое потребительское поведение - теперь ни одна важная покупка не обходится без сканирования кода маркировки. Многие узнавали об акциях в приложении от продавцов магазинов или фармацевтов в аптеках, которые рекомендуют проверять, в частности, обувь и лекарства.

10 победителей, которые первыми отсканировали и отправили 35 чеков и кодов, разделили призовой фонд в 200 тыс. рублей.

* О ЦРПТ:

Центр развития перспективных технологий (http://crpt.ru/) создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК Ростех (25%) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25%). Оператор-ЦРПТ, дочерняя компания центра, назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (Распоряжение Правительства №620-р). ЦРПТ на основе государственно-частного партнерства создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. Система Честный ЗНАК позволит сделать товарные рынки прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров. Технология эффективно борется с нелегальным товаром, защищает потребителей и добросовестный бизнес.