Фонд «День добрых дел» приглашает казанцев в «Клуб любителей астрономии»

Так, здесь постоянно проходят различные мастер-классы, юридические консультации, развивающие лекции и развлекательные мероприятия для подопечных разного возраста. На базе фонда также регулярно проводятся встречи клуба приемных родителей, женского клуба общения. 18 марта впервые прошло мероприятие «Музыкальная терапия» - благодаря Инне Колигер, профессиональной скрипачке и психологу, подопечные фонда стали чуть ближе к миру классической музыки. Такие встречи для тех, кто хочет изучать историю развития музыки, научиться ее понимать, будут проводиться ежемесячно. Цель проекта «Мастерская» и этих активностей - создавать возможности для личного и профессионального развития, расширения мышления каждого человека.

26 марта в мастерской возобновится еще одно направление – «Клуб любителей астрономии». Он объединит людей, увлеченных астрономией, наблюдениями неба, телескопостроением, космонавтикой. Это - возможность собраться вместе для занятия любимым делом, получения и укрепления теоретических знаний на научно-популярных лекциях, обсуждения новостей науки, изучения техники и обмена опытом. Модерировать встречи будет Михаил Володин, любитель астрономии, автор телеграм-канала «Записки звездного искателя». В случае благоприятной погоды, участники клуба также будут проводить наблюдения, в том числе и на выездных встречах.

Первое ознакомительное мероприятие состоится 26 марта в 16.00 в фонде по адресу ул. Калинина, 3. Возраст участников не ограничен, участие – бесплатное, обязательна запись по тел. 8 (843) 236-65-61. Для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, при посещении фонда необходимо использовать маски.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел» , телефон: 8 (843) 236-65-61