23 марта в Казани Торгово-промышленная палата Татарстана вместе с предпринимателями и юристами разберут кейсы «Защита бизнеса»

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и Комитет ТПП РТ по безопасности предпринимательской деятельности приглашает 23 марта 2021 г. в 13:30 в Конгресс-зале ТПП РТ по адресу г. Казань, ул. Пушкина, д. 18, 2 эт. предпринимателей на Решение бизнес-кейсов «Защита бизнеса» с участием экспертов в юридической сфере.
Эксперты:
ЛУКОМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ - Председатель комитета по
безопасности предпринимательской деятельности Союза «Торговопромышленная палата Республики Татарстан»
ВРАЧЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - Начальник отдела нормативнотехнического управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по РТ. Полковник внутренней службы
ПИСАРЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ - Директор ООО «Эгида»
ЗАХМАТОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ - Председатель правления АНО
«Финансово-экономическая судебная экспертиза»
Путем решения реальных кейсов разберем темы:
- выявление налоговых рисков
- сопровождение налоговых проверок
- ситуации угрозы бизнесу и их правовое недопущение
- действия предпринимателя в случае преступных посягательств третьих лиц
- плановые и неплановые проверки бизнеса
- выход участника из ООО
- судебная практика при оценке стоимости доли
- «Изменения в правилах противопожарного режима в РФ в 2021 г,
Постановление Правительства РФ от 11.07.2020г N 1034»
- «Сравнительный анализ ППР в постановлениях правительства N 1479 и N
390»
Бизнес-встреча для Вас если у Вас есть вопросы к юристам, нужна юридическая, помощь в ведении своего дела, хотите быть готовыми к возможным проверкам соответствующих служб.
В период повышенной опасности заболевания вирусными инфекциями, просим Вас зарегистрироваться на мероприятие заранее, так как количество мест ограничено, вход строго по спискам. Просим подтвердить Ваше участие не позднее 12:00 22 марта 2021 г.
Контактное лицо: Амирханова Гузель Рифатовна - Руководитель отдела реализации
проектов Департамента стратегического развития ТПП РТ, тел. +79372822795, электронная
почта guzel.amirkhanova@tpprt.ru.