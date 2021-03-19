23 марта в Казани Торгово-промышленная палата Татарстана вместе с предпринимателями и юристами разберут кейсы «Защита бизнеса»

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и Комитет ТПП РТ по безопасности предпринимательской деятельности приглашает 23 марта 2021 г. в 13:30 в Конгресс-зале ТПП РТ по адресу г. Казань, ул. Пушкина, д. 18, 2 эт. предпринимателей на Решение бизнес-кейсов «Защита бизнеса» с участием экспертов в юридической сфере.

Эксперты:

ЛУКОМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ - Председатель комитета по

безопасности предпринимательской деятельности Союза «Торговопромышленная палата Республики Татарстан»

ВРАЧЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - Начальник отдела нормативнотехнического управления надзорной деятельности и профилактической

работы ГУ МЧС России по РТ. Полковник внутренней службы

ПИСАРЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ - Директор ООО «Эгида»

ЗАХМАТОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ - Председатель правления АНО

«Финансово-экономическая судебная экспертиза»

Путем решения реальных кейсов разберем темы:

- выявление налоговых рисков

- сопровождение налоговых проверок

- ситуации угрозы бизнесу и их правовое недопущение

- действия предпринимателя в случае преступных посягательств третьих лиц

- плановые и неплановые проверки бизнеса

- выход участника из ООО

- судебная практика при оценке стоимости доли

- «Изменения в правилах противопожарного режима в РФ в 2021 г,

Постановление Правительства РФ от 11.07.2020г N 1034»

- «Сравнительный анализ ППР в постановлениях правительства N 1479 и N

390»

Бизнес-встреча для Вас если у Вас есть вопросы к юристам, нужна юридическая, помощь в ведении своего дела, хотите быть готовыми к возможным проверкам соответствующих служб.

В период повышенной опасности заболевания вирусными инфекциями, просим Вас зарегистрироваться на мероприятие заранее, так как количество мест ограничено, вход строго по спискам. Просим подтвердить Ваше участие не позднее 12:00 22 марта 2021 г.

Ссылка на регистрацию.

Контактное лицо: Амирханова Гузель Рифатовна - Руководитель отдела реализации

проектов Департамента стратегического развития ТПП РТ, тел. +79372822795, электронная

почта guzel.amirkhanova@tpprt.ru.