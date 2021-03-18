“Айнбо. Сердце Амазонии” - проект, который мог бы стать неплохим мульт-сериалом, но стал посредственной "полнометражкой"

Фото: кадр из мультфильма

18 марта в российский прокат вышел мультфильм “Айнбо. Сердце Амазонии” - первый крупный анимационный фильм студии Tunche Films с момента её основания в 2003 году. У казанцев была возможность увидеть картину за сутки до ее премьеры в кинотеатре “Синема 5”. И если детям "зашла" яркая картинка и смешные животные, то родители и критики ленту оценили значительно хуже. Корреспондент “Комсомолки” побывала на закрытом показе, и готова рассказать, почему “Айнбо” - не для большого экрана в 2021 году.

Фильм безусловно богат на мифы и легенды Амазонии, а еще - на демонстрацию женской силы, но сам факт того, что главная героиня - Айнбо, как две капли воды похожа на свою подругу Зуми не может не смущать. Первое время зритель даже может путать их, пока не заметит и не запомнит разные рисунки на лицах девочек.

И, если создатели мультфильма настолько не продумали оригинальность героини, то что можно сказать о других жителях деревни Кандамо? У большинства из них даже эмоции на лицах не прорисованы, а ноги вечно полусогнуты и широко расставлены - как у персонажей старых компьютерных игр. И это в 2021 году, когда в “Душе” художники создали два разных мира, в одном из которых они невероятным образом имитируют съёмку на кинокамеру, в том числе мелькающие отражения в окнах и специфическую тряску.

По сюжету, Айнбо - девочка-сирота, которую все вокруг считают странной, так как она часто разговаривает с деревом и видит духов. Однако, когда чужеземцы приезжают в джунгли на своих машинах и хотят отнять у местных все золото, только главная героиня способна им помешать.

Для этого ей предстоит поверить в собственные силы. Сюжет напоминает другой мультфильм - “Моана”, где дочь вождя и упрямый полубог тоже спасали природу от гибели. Вот только там были эффектные странствия по океану и песни, а здесь - смешные броненосец Дилло и тапир Вака. Последние, к слову, слишком сильно похожи своей странной дружбой, помощью и забавными выходками на Тимона и Пумбу из “Короля Льва”.

Помимо того, что компьютерная графика ленты “Айнбо. Сердце Амазонии” - не сильнее чем у любого мультсериала, действия в мультфильме происходят так быстро, что не кажутся чем-то важным.

Вот по ходу бега один из персонажей говорит Айнбо, что любил ее мать и стал причиной смерти ее отца, вот умирает приемная мама главной героини, вот выздоравливает после тяжелой болезни вождь деревни.

И на все это отведена от силы пара минут, после чего герои не возвращаются к темам. Словно в мультфильм нужно было выложить как можно больше тем, не выходя при этом из хронометража в полтора часа.

Словом, “Айнбо. Сердце Амазонии” могло стать неплохим мульт-сериалом о мифах и легендах, смешных и злых духах, смелости и вере в себя, защите экологии и природных ресурсов, важности семьи и дружбы. Тогда и вопросов к качеству картинки было бы меньше - телеканалам и платформам такое прощается чаще.

На большом экране же выходило столько сложных и наполненных различными смыслами мультфильмов, которые можно пересматривать десятки раз, находя все новые детали и подтексты, что здесь такому рады будут только маленькие дети.