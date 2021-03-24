Курбан Бердыев в КАМАЗе: появится ли в России новый топ-клуб

Последним клубом Бердыева был "Рубин", откуда он ушел в 2019 году. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Курбан Бердыев за последние 20 лет стал эдаким мэтром тренерского цеха в России. Достаточно вспомнить два чемпионства с "Рубином", победы с ним же над "Барселоной", а с "Ростовом" над "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Бердыев пока официально без работы. С тех пор, как он покинул "Рубин" - летом 2019-го, двукратный чемпион России так и не нашел себе новое место работы. Да, второе пришествие в "Рубин" получилось неудачным. Команда барахталась в середине турнирной таблицы. Но будем откровенны, с тем "Рубином" добиться чего-то стоящего не смогли бы ни Моуриньо, ни Гвардиола, да никто. Команда тогда боролась с финансовыми проблемами, игроки уходили пачками. В общем, Бердыеву было непросто.

Тем не менее, интерес к его персоне не угасал. За последние 1,5 года тренера успели сосватать в "Спартак", "Локомотив" и "Динамо", где-то вскользь упоминали сборную России, а также клубы помельче, но ясно, что самому Бердыеву хочется работать в клубе с перспективами.

Тем интереснее стало его появление в поле видимости набережночелнинского "КАМАЗа". Бердыев прилетел в Турцию, где камазовцы проводят сбор. По официальным данным, именитый тренер будет консультировать команду.

- Сегодня Курбан Бекиевич Бердыев прибыл в расположение и будет с нами до завершения турецких сборов. Курбан Бердыев выступит в роли консультанта клуба на сборах. Именитый наставник уже посмотрел контрольный матч с "Тюменью", также в планах знакомство с игроками и тренерским штабом, помимо этого Курбан Бекиевич даст свои советы по различным аспектам игры ФК "КАМАЗ", - говорится в сообщении клуба из Набережных Челнов.

Из этого следует, что Бердыев будет с "КАМАЗом" только до завершения сборов, продлится ли сотрудничество потом - не ясно. Впрочем, дыма без огня не бывает. Фанаты в соцсетях уже активно обсуждают, как Бердыев будет выводить "КАМАЗ" в еврокубки.

Все это мечты, конечно, но чем черт не шутит. Перед "КАМАЗом" стоит цель выйти в ФНЛ (вторая по силе лига страны). В случае выполнения плана, в клубе, возможно, замахнутся на новые высоты. Вот тут-то опыт Бердыева бы и пригодился. По факту, от подобного сотрудничества выиграли бы обе стороны. Бердыев бы вернулся к работе и был бы в поле зрения клубов посерьезнее, а в "КАМАЗ" под Бердыева пришли бы игроки, которые могут дать результат. Так что, как говорится, поживем - увидим. Пока Бердыев - временный консультант, а дальше просто будем следить за ситуацией.

Отметим, что на данный момент "КАМАЗ" занимает 4 место в четвертой группе ПФЛ. В активе клуба 31 очко. От лидирующего "Новосибирска" набережночелнинский клуб отстает всего на 4 балла. До завершения сезона предстоит провести еще 13 игр. Ближайшая - 4 апреля против идущего пятым в таблице "Челябинска".