Детсад «строгого режима»: в Набережных Челнах после резонанса в соцсетях убрали колючую проволоку с забора

Сама проволока уже так долго висела на заборе, что успела даже немного заржаветь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах начал было назревать скандал вокруг детского сада №86 «Электроник». Причина тому удивления интернет-пользователей в соцсетях – забор дошкольного учреждения обнесли колючей проволокой.

Возможно, ситуация так и осталась бы комичной, и продолжала обрастать комментариями с сравнением детей в «Электронике» с контингентом, отбывающим наказание в колонии:

«Детсад строгого режима)»

«А для родителей пункт пропуска уже сделали?»

«Уверен, что на крыше детского сада снайпер со снотворным)»

Но в администрации Набережных Челнов к такому вниманию в интернете отнеслись со всей серьезностью. Не прошло и суток, как до заведующей этого учреждения донесли информацию о необходимости обсудить с родителями воспитанников, нужны ли меры ограничения в виде колючей проволоки на заборе.

- В итоге данный элемент демонтирован, - отмечают в пресс-службе администрации Набережных Челнов.

Стоит заметить, что до всего этого удивления в интернете данный забор детсада ни у кого, в том числе родителей его воспитанников, нареканий и замечаний не вызывал. Да и сама проволока висит слишком высоко для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Так, что это больше похоже на защиту от вторжения, а не на способ удержать не согласных с «режимом» дошкольного учреждения.