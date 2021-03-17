Главу многодетной семьи из Казани приставы преследуют из-за чужих кредитов

И это при том, что настоящий должник был осужден еще в 2018 году. Фото: Артем ЛЕНЦ

Главу многодетной семьи Григорьевых уже несколько месяцев преследуют судебные приставы. С мужчины требуют вернуть чужой долг. Дело в том, что некий ушлый гражданин подделал паспорт казанца, раздобыл копии его СНИЛСа и ИНН, а после набрал кредитов и был таков.

Преступника нашли, и он с 2018 года отбывает наказание за использование поддельного паспорта и другие преступления.

Но Гигорьева-старшего это не уберегло от пристального внимания приставов. Мужчина уже устал доказывать им, что он не настоящий должник. Но в приговоре суда и в исполнительном листе персональные данные казанца, как потерпевшего, совпадают с данными злоумышленника в исполнительных документах, все, кроме номера паспорта.

- На исполнение в Приволжское районное отделение судебных приставов поступило два исполнительных документа в отношении гражданина в пользу двух микрокредитных организаций, выданные судами в октябре и ноябре 2020 года, - сообщили в УФССП Татарстана.

Так, по одному из документов удалось отменить возбуждение исполнительного производства - не совпадали номера паспортных данных. Со вторым оказалось сложнее - там не совпал номер паспорта и суммы взятых займов. Поэтому для отмены взыскания долгов требуется разъяснение суда. Вот приставы и отправили туда свой вопрос – как быть дальше?

Сейчас, историей с ложными долгами главы многодетной семьи из Казани заинтересовались в СУ СКР Татарстана. Так, что пока приставы, которые поставили мужчину в довольно сложное положение, разбираются в судебных коллизиях, в отношении их самих начата доследственная проверка. «Комсомолка» продолжает следить за развитием этой истории.