ФОТ.3.0 и другие программы 2021 года: в Торгово-промышленной палате Татарстана прошел бизнес-завтрак о мерах поддержки предпринимателей

В Торгово-промышленной палате Татарстана (ТПП РТ) прошел бизнес-завтрак «Финансовая и нефинансовая поддержка предпринимателей, новая программа ФОТ. 3.0». Встреча предпринимателей и представителей институтов поддержки бизнеса впервые прошла в формате спич-сессии – короткие выступления экспертов и вопросы участников. Бизнес-завтрак ТПП Татарстана организовали совместно с НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан».

Тема: новая программа ФОТ. 3.0., субсидии, льготные кредиты, программы поддержки предпринимателей в 2021 году и возможность их получения.

Полсотни предпринимателей собрались в конгресс-зале ТПП РТ и столько же вышли на связь онлайн. Среди участников производители товаров и услуг со всей республики, а также эксперты банковской сферы.

Встреча началась в привычном режиме со свободного нетворкинга. Обсуждения за чашкой кофе перешли в соглашения и обмен контактами. После получасового общения перешли к официальной части. Традиционно ее открыл председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. Он отметил, что основная задача ТПП РТ - защищать интересы предпринимателей, а сейчас еще и сделать так, чтобы, все меры поддержки были доведены до них и процедуры получения были доступны и прозрачны.

С небольшой информацией об услугах и возможностях ТПП РТ для предпринимателей выступил специальный представитель председателя ТПП РТ, директор департамента стратегического развития палаты Марат Ахматов. Он призвал всех к активному использованию ресурсов союза ТПП РТ. А их не мало. Это и переводы, и сертификация, и правовой центр, и информационное сопровождение, МКАС и ряд проектов. В частности, сейчас идет регистрация на проект для молодежи «100 лидеров – Татарстан будущего. Level up».

О новой программе ФОТ 3.0 проинформировал и.о. директора НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» Расим Усманов. Основные особенности программы: действует на тех предпринимателей, которые воспользовались кредитом по программе ФОТ 2.0., а также распространяется на представителей наиболее пострадавших отраслей. Кредит выдается под 3% и при условии сохранения трудового коллектива на 90%. Заем под 3% можно будет оформить до 1 июля 2021 года, максимальная сумма — 500 млн рублей. Кредит на 12 месяцев, первые полгода не выплачивается основной долг, это можно сделать во втором полугодии равными долями. Программа ФОТ 3.0 рассчитана на наиболее пострадавшие отрасли.

Первый заместитель гендиректора НМК «ФПП РТ» Линара Бурханова перечислила меры поддержки бизнеса подведомственного Минэкономики РТ ведомства. Это микрозайм до 5 млн рублей под 6 %, продукт для экспортеров, социальных предпринимателей и самозанятых. Предприниматели обратились с вопросами о микрозайме под 1 %.

- Пока его не ожидается, - прокомментировала спикер.

Ряд программ поддержки бизнеса озвучил Руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» Тимур Гумеров. Это возмещение комиссии на онлайн доставки, поддержка самозанятых – грант до 100 000 рублей, а также субсидирование процентной ставки по кредиту.

- Эта мера поддержки бизнеса, субсидирование процентной ставки по кредиту, новая, старт программы ожидается в апреле, - отметил спикер.

Так как бизнес-завтрак прошел в формате спич-сессии, вопросов от предпринимателей было много, они поступали и онлайн, и из зала. Бизнесмены и благодарили за меры поддержки, и критиковали. В частности, подняли вопрос о бюрократии в банках, нехватке лимитов на выдачу кредитов, отказы по тем или иным причинам, а также предложили расширить перечень отраслей для получения ФОТ 3.0.

- Официальной информации нет, но я общался с экспертами — возможно, в программу внесут коррективы. Возможно, в сторону расширения видов деятельности, — рассказал исполняющий обязанности директора Гарантийного фонда РТ Расим Усманов.

Выступили и представители ряда банков, где созданы подразделения для реализации льготных программ. Они также ответили на вопросы предпринимателей и предложили индивидуально разобраться со сложными кейсами, разъяснить суть новой программы.