В Свияжске ранее судимый за повторную пьянку за рулем мужчина сбил ребенка снегоходом и скрылся

Полицейские выясняют, как мужчина без прав мог оказаться за рулем снегохода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В республике разбираются с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в воскресенье 14 марта на острове-граде Свияжске в Зеленодольском районе. Там во время празднования Масленицы-2021 на 11-летнюю девочку наехал снегоход. Малышка вместе с другими туристами на праздник, но не успела увернуться от снегохода. У девочки оказалась травма руки, ее доставили в ЦРБ Зеленодольска. Мужчины, сопровождавшие ребенка на прогулке, на эмоциях пытались задержать водителя, но тот скрылся.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре Татарстана и Госавтоинспекции республики.

Что делал снегоход в городе, где запрещено любое транспортное средство, теперь будут выяснять сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Но его личность быстро установили. Им оказался 32-летний ранее судимый житель поселка городского типа Васильево Зеленодольского района. Он только четыре месяца, как вышел на свободу - его осудили за повторную пьянку за рулем.

- Водитель снегохода, по предварительным данным в нарушении правил дорожного движения при повороте налево не предоставил преимущество и совершил наезд на 11-летнюю девочку, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как злоумышленник, лишенный водительских прав, мог находиться за рулем снегохода. В отношении него уже возбуждены административные дела по статьям "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".