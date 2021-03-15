Из любительской лиги в сборную России: что известно про футболиста "Рубина" Илью Самошникова

Возможно, что именно гол Самошникова "Уфе" помог ему попасть в состав сборной России. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Зимой 2020 года "Рубин" устроил обширную трансферную кампанию. Леонид Слуцкий пригласил в Казань опытного Тарасова, перспективных Бакаева и Игнатьева, легионеров Йевтича, Сантоса и Абильдгора. На их фоне переход защитника Ильи Самошникова, который до этого никогда не играл на уровне Премьер-Лиги, как-то потерялся.

Казалось, что Самошникова брали для глубины состава, но никак не для основы. Однако время расставило все по своим местам. Если в прошлом сезоне Самошников действительно чаще оказывался на лавке, то в нынешнем чемпионате представить стартовый состав команды без юркого и быстрого латераля практически не возможно.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник уже дважды успел забить. Сперва "Тамбову", а в воскресном матче именно его гол добил "Уфу". Возможно, что именно этот гол окончательно убедил Станислава Черчесова вызвать игрока "Рубина" в сборную страны, хотя бы для того, чтобы с ним познакомиться по-лучше.

НЕ ПРОХОДИЛ В СОСТАВ ШКОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

Меж тем, начало карьеры у Самошникова совсем не задалось. Он начинал в спортшколе реутовского "Приалита". Причем, далеко не всегда проходил в состав. Мог огрызнуться с тренером и надолго присесть на лавку. При этом, мыслей о смене спортшколы у него не возникало.

- Были моменты, когда я не играл. Может из-за характера, может выглядел хуже, чем остальные игроки. Реагировал очень негативно, злился. Но желания уйти из команды в тот период не было, - рассказал Самошников в интервью спортшколе "Приалит".

Выпустившись из школы у футболиста не было особых вариантов. Покидать родной городок он не стремился и попросился во взрослую команду "Приалита", которая играла в любительской лиге Московской области. Переход во взрослый футбол дался непросто.

- Взрослые, естественно, сразу тебя проверяют на прочность и всячески “пихают” тебе. Если проходишь проверку, в дальнейшем трогать тебя перестают. Но это взрослый футбол. Я к этому нормально относился всегда. Игра в КФК более интенсивная и жесткая. Сперва отскакиваешь от всех, а затем сам подстраиваешься под такой темп, - вспоминает Самошников.

Илья Самошников в составе «Приалита», команда 1997 г.р. Первый слева внизу. Фото: пресс-служба спортшколы Приалит.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ С ПАВЛЮЧЕНКО

За "Приалит" он отыграл 2 года. Затем недолго пробыл в московском "Велесе", а в 2017 году подписал свой первый профессиональный контракт - с московским "Араратом". Тогда команда ставила перед собой амбициозные цели, в команду позвали экс-игроков сборной России Романа Павлюченко, Игоря Лебеденко, Марата Измайлова. Итог был предсказуем - "Арарат" в одну калитку выиграл турнир второй лиги в зоне "Центр".

Вот только в ФНЛ столичный клуб не пошел - не хватило денег. А вот Самошникова позвали в клуб из второй по силе лиги страны - ярославский "Шинник". По началу он плотно сидел на лавке, но сумел добиться доверия тренера.

- Бывало по-разному, честно скажу. Было, что вообще не играл, не попадал в заявку, не ездил с командой на выезды. Иногда сидел на скамейке запасных и смотрел, как другие ребята играли в футбол. Но я не сдавался. Всегда упорно тренировался, пытался доказывать, что смогу показать отличный результат. Одним словом, я упорно работал над собой и меня чаще стали выставлять в состав, и я закрепился в основе. А если говорить о разнице с ПФЛ, то конечно всё быстрее и жёстче, совсем разные уровни команд, - поделился мыслями с пресс-службой "Приалита" Самошников.

СЛУЦКИЙ ПРИСЛАЛ СМС С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕЗВОНИТЬ

В "Шиннике" Илья пробыл недолго и отправился в московское "Торпедо". За год в столичном клубе Самошников стал ключевым игроком и привлек внимание клубов Премьер-Лиги. В итоге он оказался в "Рубине" по личной инициативе Леонида Слуцкого.

- Я был в отпуске. Отдыхал в Доминикане, мне пришла СМСка от Леонида Викторовича Слуцкого с просьбой перезвонить. Леонид Викторович сказал, что хотел бы меня видеть в его команде и позвал в Казань. Сразу согласился. Премьер-Лига, бывший тренер сборной России. Какие тут могут быть размышления? - задался вопросом новобранец сборной страны.

Еще 2 года назад он не мог пробиться в основу клуба ФНЛ, а теперь может дебютировать в сборной России. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

"ВАЛЯТЬ ДУРАКА БОЛЬШЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ"

Самошников стал одним из ключевых игроков в "Рубине". На его счету 2 гола в нынешнем сезоне. Их он неизменно посвящает своему отцу. Его не стало, когда Илье было 19.

- Это один из самых добрых людей, которых только можно было встретить. Хотя я от него и получал. Папа не злопамятный, всегда шел навстречу, был открыт людям. У него не было качеств, которые могли бы оттолкнуть. У папы были боли в груди. Он посетил врача, а потом приехал домой собрать вещи. Я в тот момент был дома и спросил, что случилось. Он сказал, что нужно обследовать сердце, что его кладут в больницу. Мы договорились, чтобы он сказал номер палаты — нужно было навестить его, привезти фрукты и проведать. Папа уехал, и по приезде в больницу оказалось, что не было свободной палаты. Нужно было подождать полчаса, когда ее освободят. Он вышел покурить. В тот момент у него оторвался тромб в сердце. Я старший сын и сразу понял, что теперь семья на мне. Маме тяжело тянуть двух сыновей, тем более после такой потери. В голове у меня щелкнуло: «Валять дурака больше не получится». Мне было 19 лет. Тогда я понял, что надо развиваться и двигаться вперед, - цитирует Самошникова "Спорт-Экспресс".

Попадание в сборную для него - новый вызов и шанс отправиться на Чемпионат Европы, который пройдет летом 2021 года.

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