"Мисс Офис 2021": Выбери самую красивую девушку из Казани

Фото: Василий Вахрин

20 марта в Казани состоится кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2021». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Ростов-на-Дону в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

Информационный партнер – газета «Комсомольская правда» – предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 11 марта и прошел предкастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды» и получит приятный приз от редакции. Стоит отметить, что голосование на сайте издания никак не влияет на результат кастинга.

20 марта в Казани во время кастинга, который стартует в 13:00 в фотостудия FOCUS (Братьев Петряевых, 5 к5) будут объявлены имена не только победительниц кастинга, но и имя победительницы в голосовании на сайте информационного партнера.

ГОЛОСУЕМ ЗДЕСЬ

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Положение о конкурсе на сайте «Комсомольской правды» в Казани