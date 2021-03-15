Выгоднее всего: что жители и бизнес Татарстана выбирали в банке «Открытие» в прошлом году

Управляющий банком «Открытие» в Татарстане Дамир Габдулхаков.

Сложный пандемийный год принес определенные положительные результаты в развитии банковской отрасли. Банковская система в целом не только показала свою устойчивость, но и поддержала реальный сектор экономики. В сжатые сроки именно через банки были реализованы меры поддержки населения и предприятий, принятые правительством.

Впрочем, как рассказал журналистам в минувшую пятницу управляющий банком «Открытие» в Татарстане Дамир Габдулхаков, помимо программ господдержки частным и корпоративным татарстанским клиентам банк «Открытие» подготовил и собственные антикризисные предложения, которые очень даже приглянулись клиентам.

- Мы довольны результатами 2020 года. Банк значительно прирос по основным показателям и увеличил количество активных клиентов и долю на рынке, - подчеркнул собеседник.

ПО ЩЕЛЧКУ КНОПКИ

Резкие ограничения, связанные с пандемией, не только не поставили в тупик сотрудников и клиентов банка «Открытие», даже наоборот - ускорили популяризацию дистанционных технологий, уверен Габдулхаков.

- Мы долго вкладывались в развитие цифрового сервиса и к пандемии подошли в таком состоянии, что физлица могли совершать без посещения офиса более 90% всех операций. Примерно столько же функционала было доступно и юридическим лицам, - отметил управляющий банком.

В итоге доля пользователей мобильным банком за считанные месяцы выросла среди физлиц на треть - до 66%, среди юрлиц количество пользователей «банк-клиентом» достигло 97% от общего числа клиентов.

Вместе с этим в течение года доработали и сам пакет услуг: населению оказались доступны услуги онлайн-оформления дебетовых карт (из-за спроса на доставку карт пришлось даже наращивать направление), пополнение и вывод средств с брокерских счетов, а организациям добавили возможность создания электронных чековых книжек, открытие расчетных счетов и возможность дистанционного отслеживания внешних торговых платежей в валюте.

По итогам года благодаря принятым мерам количество клиентов среди физлиц увеличилось с 39 до 43 тысяч, а доля активных клиентов среди организаций увеличилась на 15% - до 4,2 тысячи.

БРАТЬ ЛИ ИПОТЕКУ В 2021-М?

Начало пандемии вызвало затишье в сфере кредитования населения. Однако уже к середине лета ситуация кардинально изменилась - к июлю потребительское кредитование выросло на 10 - 12 процентов. Однако главным драйвером роста розничного портфеля стали ипотечные займы, а количество полученных средств увеличилось аж в два раза - до 4 миллиардов рублей против 2 миллиардов в 2019 году. При этом, по словам Дамира Габдулхакова, каждая четвертая ипотека была выдана по программе государственной поддержки. Самое приятное, что банк не только поддержал инициативу государства, но и дополнительно снизил процентные ставки.

- По программе «Господдержка-2020» по начальной ставке 6,5% годовых (далее она была снижена банком до 5,85% годовых) было выдано 416 кредитов на сумму свыше 1 миллиарда рублей. По программе «Семейная ипотека» (по ставке 4,9% годовых, далее была снижена банком до 4,65% годовых) - 59 кредитов на сумму в 192 миллиона рублей, - сообщил журналистам Дамир Габдулхаков.

Ипотечная недвижимость, по мнению спикера, стала для населения одним из способов сохранить и приумножить накопления. В качестве инструмента инвестиций татарстанцы использовали в прошедшем году индивидуальные инвестиционные счета (позволяют вернуть до 56 тысяч рублей подоходного налога) и полисы инвестиционного страхования жизни. Востребованным продуктом оказались и счета-копилки. В отличие от вкладов они позволяют свободнее распоряжаться деньгами и приносят больший доход.

- Рекордно низкие ставки на ипотеку вызвали повышенный спрос и на программы рефинансирования ранее выданных кредитов. Так, по программе рефинансирования клиенты банка получили чуть более миллиарда рублей. Думаю, что и в этом году мы также будем наблюдать интерес клиентов к этому продукту, - добавил управляющий банком «Открытие».

ЧТОБЫ ВЫЖИЛИ

Особые меры поддержки параллельно с государственными программами банк «Открытие» в Татарстане оказал и клиентам МСП.

- Для клиентов МСБ мы разработали свои гибкие предложения поддержки в период пандемии. Где-то мы обнулили тарифы за расчетно-кассовое обслуживание, кому-то отменили процент за снятие наличных на выплату заработной платы и иных выплат социального характера, кому-то убрали абонентскую плату за эквайринг, - рассказал журналистам управляющий банка.

По словам спикера, в прошедшем году компании не спешили вкладывать собственные средства в развитие бизнеса. В итоге к 1 января на счетах корпоративных клиентов находилось около 7 млрд рублей - за год отмечен трехкратный рост.

А за счет изменения корпоративного кредитования крупного бизнеса кредитный портфель за год удалось увеличить в 2,5 раза - до 10 миллиардов рублей. По словам Дамира Габдулхакова, в настоящее время в кредитном портфеле банка присутствуют компании различных отраслей, в том числе промышленные предприятия, лизинговые и транспортные компании. Кредитная организация является одним из лидеров в регионе по количеству финансируемых строительных проектов. В Татарстане банк «Открытие» установил лимит на строительство 34 жилых домов площадью 420,8 тысяч кв. метров на общую сумму 16,6 млрд рублей.

Кроме этого, к числу самых ярких событий 2020 года банк в регионе выделяет успешное размещение облигационного займа одного из застройщиков на 1 млрд рублей, где банк выступил в качестве соорганизатора.

- В 2021 году мы продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный сервис и уникальные решения, - подвел итоги управляющий банком «Открытие» в Татарстане Дамир Габдулхаков.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.