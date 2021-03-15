В Марий Эл из-за коронавируса режим повышенной готовности продлили до 18 апреля

Власти больше не рекомендуют пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями находиться на самоизоляции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал новый указ, согласно которому режим повышенной готовности в республике из-за коронавируса продлевается до 18 апреля включительно. Вместе с тем, документ запрещает проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных и любых других массовых мероприятий. Местным жителям по-прежнему необходимо носить медицинские маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Однако ряд “ковидных” ограничений все же снимается. Так, в регионе разрешили проводить спортивные мероприятия, выборы и референдумы, а также - торжественный парад в День Победы. Местные жители могут совершать поездки за рубеж. Власти больше не рекомендуют пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями находиться на самоизоляции, а работодателям - организовывать удаленную работу.

Кроме этого, в Марий Эл возобновляется полноценная работа библиотек, и торжественная регистрация брака с любым количеством гостей.