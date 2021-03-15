«Бритни Спирс» из Татарстана спела на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Фото: ТНТ

Шоу «Музыкальная интуиция» – это уникальная смесь эмоций, юмора и музыки. В каждом выпуске по 10 участников, часть из которых – талантливые вокалисты, а остальные – весёлые ребята без вокальных данных. Напротив них сидят две команды со звёздами музыки в ранге капитанов. Их задача – найти людей, умеющих петь, не слыша голос. Ведущий Азамат Мусагалиев даёт командам разные подсказки на протяжении четырёх раундов программы.

Одной из участниц стала Аделина из Чистопольского района Татарстана. Ей 25 лет и по своему первому образованию она далеко не певица. Мы решили взять у неё небольшое интервью и узнать о её профессиональной деятельности, творческом пути и эмоциях от шоу.

Расскажите о себе: где учились, кем работали и чем занимаетесь сейчас?

– Мне 25 лет. По своему первому образованию я специалист информационных систем и технологий. Но всю свою жизнь я мечтала о сцене и театре, и вот моя мечта сбылась! Мне посчастливилось стать одной из студенток Российского университета ГИТИС – РАТИ в Москве. После учёбы стала преподавать актёрское мастерство и вокал для детей. Также я задействована в нескольких спектаклях Центра драматургии и режиссуры, пою сольно и в группе.

Участвовали в каких-либо ТВ-шоу до этого?

– Все мои попытки стать участником заканчивались на этапах очных кастингов. Так что, по праву можно считать этот опыт первым, но, надеюсь, не последним.

Как Вы решились на участие вновь?

– Мотив был самый простой и объясняется одним вопросом со стороны родных и друзей: «Когда же мы уже тебя по телевизору увидим?»

Фото: ТНТ

Какие эмоции испытали, когда поняли, что прошли дальше очного кастинга?

– Эмоции были самые разные – от безумного волнения и онемевших коленок до восторга и счастья, что это случилось. Ведь шоу без сценария и только от выбора звёздного жюри зависит – выйдешь ты прямо сейчас на сцену или продолжишь стоять и волноваться до самого конца шоу.

Чем удивляли жюри на кастинге и во время концерта? Что исполняли?

– На кастинге я пела песню Полины Гагариной. После этого меня попросили исполнить три совершенно отличные от моего стиля исполнения композиции. Поняв, что «движемся не туда», жюри обратило внимание в анкете на графу «пародии» и спросили о самых любимых. Я исполнила им пародию на Эллу Фицджеральд и Бритни Спирс. Так как у Бритни отличительный тембр исполнения, жюри особо отметило подражание американской певице. Если говорить о моей любви к пародиям, то она зародилась еще в стенах театрального университета. Из того семестра обучения у нас даже родился отдельный спектакль «Дом актера», который мы играли с ребятами два с половиной года.

Какая атмосфера царила на площадке?

– Команда была самая крутая! Мы поддерживали и переживали друг за друга и утром, и ночью мы вместе репетировали общие песни, учили друг друга английскому языку, быстрому произношению слов и танцевать в такт. Кстати, мы до сих пор общаемся и планируем вместе посмотреть выпуск.

Как вам звездное жюри и ведущий?

– Звёзды такие же, как и мы с вами: искра в глазах и искреннее желание опередить команду соперников. Некоторые их размышления доходили до абсурда, и мне очень хотелось посмеяться вместе с ними. Но ещё сильнее хотелось им силой мысли передать правильные ответы! Кажется, именно так я надоумила команду Егора Крида выбрать меня, потому что они до последней секунды думали в том, что переодетую девочку в костюм певицы из клипа просто поставили, чтобы их запутать.

Новый выпуск «Музыкальная интуиция» выходит в эфир каждую субботу в 20:00. Не пропусти!