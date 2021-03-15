Положение о конкурсе «Мисс офис 2021»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Мисс офис» среди посетителей сайта www.kp.ru

1.1 Организатор конкурса – ООО «Центр медиа», обладающий правом на издательскую деятельность в регионе Республика Татарстан, Республика Марий-Эл, Республика Чувашия на сетевое издание «Комсомольская правда» kp.ru (Свидетельство о регистрации Эл№ФС77-50166 от 15.06.2012г.).

1.2 Цель проведения конкурса – определить наиболее интересную конкурсантку среди работниц различных офисов.

1.3 Сайт проведения конкурса - www.kazan.kp.ru

1.4 Приз победителю – интервью на сайте www.kazan.kp.ru и в газете «Комсомольская Правда»

1.5 Сроки проведения конкурса: с 15 марта 2020 г. по 19 марта 2020 г.

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с нормами действующего гражданского и налогового законодательства РФ.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1 К участию в конкурсе допускаются девушки от 20 до 35 лет.

2.2 Конкурсанты соглашаются с условиями настоящего Положения, соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, личных, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промоматериалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к Организатору без дополнительного письменного согласия Конкурсантов и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.3 Организатор вправе использовать имя, фамилию, личное изображение Конкурсантов по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия Конкурсантов и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.4 Организатор вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных Конкурсантов, необходимых для целей проведения конкурса.

2.5 Проголосовать за понравившуюся участницу можно только один раз в сутки.

2.6 Победителем конкурса признается Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов посредством интернет- голосования посетителями сайта www.kazan.kp.ru.

2.7 В конкурсе будет определен лишь один победитель. Им станет девушка, набравшая максимальное количество голосов на сайте. Организаторы конкурса в случае подтасовывания результатов голосования сохраняют за собой право аннулировать набранные голоса.

2.8 Завершается голосование 19 марта 2020 г. в 13:00 (МСК).

2.9 После окончания голосования с победительницей свяжется сотрудник «Комсомольской Правды» для проведения интервью. Это может быть, как личная встреча, так и интервью по телефону или в мессенджерах.

2.10 Результат голосования будет опубликован на сайте www.kazan.kp.ru 15 мая 2020 г.

2.11 Организатор конкурса вправе изменять правила конкурса в части, касающейся порядка его проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений на странице Конкурса. Изменения вступают в силу с момента опубликования на странице конкурса.

2.12. Организаторы Конкурса не несут ответственности за копирование и распространение опубликованных Конкурсных фотографий третьими лицами в своих интересах.

2.13. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если по тем или иным причинам один или несколько пунктов настоящих Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных пунктов.

2.14. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте по адресу: www.kazan.kp.ru. Конкурсант считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе