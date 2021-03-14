Масленица 2021 в Казани: На праздничные гулянья пришли более 25 тысяч человек

Фото: мэрия Казани.

В казанском лесопарке Лебяжье широко отпраздновали Масленицу. Народные гулянья, посвященные проводам зимы и встрече весны, собрали более 26 тысяч человек. Для жителей и гостей столицы Татарстана была подготовлена обширная праздничная программа – конкурсы, русские народные игры, зимние забавы, выступления артистов, а хедлайнером концерта стала группа «Вирус».

С самого утра на территории Малого Лебяжьего озера были развернуты торговые ряды. В зоне фуд-корта все пришедшие могли отведать традиционные масленичные угощения – свежеиспеченные блины с начинками и без, а в качестве напитка – горячий и ароматный чай из самовара.

Для гостей праздника были организованы зоны с активностями, где проходили конкурсы, соревнования по хоккею в валенках, был открыт ложечный тир. Развлекали гостей фольклорные ансамбли, танцевальные и вокальные коллективы городских домов культуры. Зрители активно присоединялись к празднованию – исполняли частушки, водили хороводы.

Также на празднике подвели итоги фотоконкурса – в течение всей масленичной недели участникам необходимо было выложить в Instagram необычную фотографию с блинами. Казанцы сделали порядка 100 снимков – фотографировали выпечку, устраивали фотосессии и даже создавали из блинов фигуры.

Хедлайнером концертной программы выступила популярная в 2000-х годах российская поп-группа «Вирус». Артисты исполнили известные хиты. Кульминацией праздника стал традиционный обряд сжигания чучела Масленицы.