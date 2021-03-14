Коронавирус в Татарстане: Ученые нашли способ быстро выявить болезнь

Данный вид выявления коронавируса довольно дешевый, его можно проводить в любой лаборатории. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Казанский федеральный университет запатентовал способ мониторинга заболеваемости COVID-19 с использованием анализа сточных вод. Авторами разработки являются ученые Института экологии и природопользования КФУ.

- Когда мы болеем, болезнетворные бактерии и вирусы выделяются не только воздушно-капельным путем, но и с экскрементами. Взяв на анализ воду из коллектора, мы можем, используя реакцию ПЦР с обратной транскрипцией, выяснить, болеют ли жители определенного микрорайона, дома и даже подъезда, – объяснила один из авторов патента, профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Полина Галицкая.

По словам ученого, в мире несколько групп исследователей занимаются водной эпидемиологией – разработкой способов мониторинга заболеваемости по наличию возбудителей опасных болезней в канализационных водах.

Экологами КФУ был предложен более простой способ оценки содержания вирусных частиц в сточных водах, который позволяет быстро и с большой точностью определять количество заболевших в той или иной группе людей. При этом он достаточно дешевый, так как не требует специального оборудования – анализы может проводить любая медицинская лаборатория.

- Зная, сколько человек пользуется канализацией в том или ином доме, микрорайоне или городе, мы можем рассчитать процент заболевших – погрешность составляет всего 2-4 процента, – рассказывает доктор биологических наук. – Эти данные необходимы, чтобы принимать решения об ограничительных мерах: переводить ли сотрудников организаций и студентов на "удаленку", закрывать ли магазины, детские сады, школы, – проинформировала Галицкая.

Она отметила, что получаемые данные планируется использовать для составления интерактивных карт, на которых районы города или республики будут отмечаться разными цветами в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.