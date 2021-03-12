Замминистра ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко отправили под домашний арест

Следствие просило для высокопоставленного чиновника содержание в камере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приволжский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для замминистра ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко. 52-летний чиновник проходит подозреваемым по делу о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Во время суда следователь и прокурор просили заключить Степущенко под стражу. А сам чиновник, едва сдерживая эмоции, вспоминал свою безупречную службу в МВД Татарстана и в МЧС республики, и отрицал предъявленные ему обвинения. Вторил ему и его адвокат.

В итоге суд постановил, что на время следствия Олег Степущенко должен находиться под домашним арестом до 10 мая 2021 года.

Напомним, следствие полагает, что замминистра и его подельники причастны к растрате 56,7 миллиона рублей бюджетных денег, которые были выделены на закупку и установку речевых сиренных установок. Последние необходимы для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Такие госконтракты были заключены с 2013 по 2019 года с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности». Но, как полагает следствие, руководство данных фирм вошло в преступный сговор и не исполнили условия контракта – установку речевых извещателей проводили с нарушением техзаданий, а где-то и вовсе использовали муляжи. Со своей стороны сотрудники МЧС Татарстана во главе с замминистра Степущенко эти работы каким-то образом приняли.

- В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены, - отметил в следственном комитете Татарстана.

По подозрению в указанному высокопоставленного чиновника задержали 10 марта.