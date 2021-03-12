Сами виноваты: в Татарстане не разрешили кафе и ресторанам работать по ночам

Речь идет о действующем запрете на работу общепита в ночное время – с 23.00 до 6.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане не ослабят ограничения по коронавирусу в отношении кафе и ресторанов. Речь идет о действующем запрете на работу общепита в ночное время – с 23.00 до 6.00.

О соответствующем решении Роспотребнадзора республики во время пресс-конференции сообщила зам руководителя управления Любовь Авдонина.

По ее словам, во время вечерних проверок перед 8 Марта в точках общепита выявили ряд коронавирусных нарушений. Так, залы были заполнены на 100%, никто не соблюдал социальную дистанцию, танцполы были забиты людьми, а в производственные помещения находились в антисанитарном состоянии.

Из-за такой крайней расслабленности, а также пренебрежения к мерам профилактики коронавируса в Роспотребнадзоре Татарстана не видят оснований к введению новых послаблений в отношении кафе и ресторанов.

Мало того, как заявила Авдонина, управление не усматривает желания владельцев точек общепита вакцинировать своих сотрудников от коронавируса.

Учитывая все это Роспотрабнадзор Татарстана принял решения – продолжать рейды по кафе и ресторанам вплоть до 22 марта, а также мониторить обстановку в целом до конца месяца.

Напомним, ранее в связи с тяжелой финансовой ситуацией из-за коронавируса рестораторы обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой разрешить работать по ночам.