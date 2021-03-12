Уфа - Рубин 14 марта 2021: Хвича с Деспотом приблизят башкирский клуб к вылету в ФНЛ

Фото: ФК "Рубин".

Испытание "Спартаком" и "Зенитом" на старте весеннего отрезка Премьер-Лиги "Рубин" прошел на отлично - шесть набранных очков, куча эмоций и заявления о том, что в команде уже сейчас задумываются, если не о Лиге Чемпионов, то уж о Лиге Европы точно. В очередном матче казанцам предстоит сыграть не с ТОП-клубом, а наоборот, с аутсайдером чемпионата - "Уфой".

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Между собой команды из столиц Татарстана и Башкортостана встречались 13 раз. Чаще всего матчи завершались вничью - 8 раз. 4 раза выиграли казанцы, а "Уфа" была сильнее лишь однажды - 30 октября 2017 года.

При этом, за 6,5-летнюю историю противостояния, "Рубин" лишь однажды обыграл "Уфу" в выездном матче. Было это 5 ноября 2016 года. Тогда казанцы победили 3:2. Из нынешнего состава "Рубина" в том матче никто не принимал участие. События может вспомнить разве что защитник Мориц Бауэр. Правда, он теперь играет за "Уфу".

В первом круге нынешнего чемпионата "Рубин" одержал более чем убедительную победу со счетом 3:0. В том матче свой дебютный гол за казанцев забил кореец Хван Ин Бом, а затем дубль оформил Денис Макаров.

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

"Уфа" в нынешнем сезоне для многих неожиданно обосновалась в подвале турнирной таблицы. Клуб из Башкирии после 21 тура набрал лишь 14 очков и пока идет на 14 месте. Подопечные Рашида Рахимова много пропускают - 33 гола. Больше мячей побывало только в воротах "Тамбова" (34) и "Арсенала" (37). С забитыми мячами у "Уфы" тоже не клеится. За 21 матч только 15 голов. Меньше только у "Тамбова" (14) и "Ротора" (12).

"Рубин" набрал на 20 очков больше ближайшего соперника. Казанцы идут пока на 8 месте, но плотность наверху настолько высока, что в случае победы над "Уфой" при определенных раскладах, подопечные Слуцкого могут подняться в пятерку лидеров.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Состав "Уфы" в межсезонье заметно обновился. Пришли защитники Бауэр и Милетич, временно вернулся из "Спартака" Остон Урунов, на которого, кстати, претендовал и "Рубин". Еще одним заметным новобранцем стал полузащитник из Бурунди Парфе Бизоза. Правда, с "Рубином" он точно не сыграет. в предыдущем туре, в матче с "Уралом" он схлопотал удаление уже на 14 минуте. К слову, уфимцы смогли свести тот матч к ничьей.

Ориентировочный состав "Уфы": Беленов - Йокич, Табидзе, Сухов, Плиев, Милетич - Урунов, Голубев, Мрзляк - Андрич, Жамалетдинов.

У "Рубина" под вопросом участие в матче Леона Мусаева, зато вернулись после дисквалификаций Абильдгор, Шатов и Бегич. Так что Слуцкий сможет выставить почти оптимальный состав.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Самошников, Уремович, Старфельт, Зотов - Абильдгор, Шатов, Йевтич - Макаров, Деспотович, Кварацхелия.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Несмотря на то, что "Рубин" ведет борьбу за еврокубки, а "Уфа" - за место под солнцем, легкой прогулки у подопечных Слуцкого точно не будет. Башкирской команде очки нужны не меньше. Поэтому хозяева явно упрутся.

Впрочем, представить, что ударная тройка казанцев, возившая оборону "Спартака" и "Зенита" не сможет взломать защиту "Уфы" верится с трудом. Казанцам главное грамотно сыграть в защите и вовремя снабдить мячом Макарова, Кварацхелию или Деспотовича.

Прогноз на матч "Уфа" - "Рубин" 14 марта 2021: 0:2 (победа гостей с перевесом в два мяча).