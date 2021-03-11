Воспитанники школы им. Галлямова познакомились с профессией машиниста во время экскурсии в Казанский метрополитен

В рамках проекта «Знакомство с профессией» благотворительный фонд «День добрых дел» организовал для воспитанников республиканской школы им. Н.А. Галлямова экскурсию в электродепо Казанского метрополитена.

О жизни метрополитена участникам проекта рассказал заместитель директора электродепо Рустем Сибгатуллин.

Территория в 20 гектаров включает в себя административный корпус, локомотивное депо, медпункт, комнаты отдыха. Производственные помещения - зона повышенной опасности: здесь повсюду тяжелые грузомеханизмы и линии высокого напряжения. Поэтому к специалистам, работающим здесь – машинистам электропоездов, слесарям по ремонту подвижного состава и другим – высокие требования.

Они должны быть внимательными и собранными; пройти годовые курсы и сдать экзамены; машинистам нужно обязательно отслужить в армии; не должно быть нарушения здоровья по слуху и зрению и т.д. На время учебы курсантам предоставляют общежитие. В настоящее время машинистами здесь работают 55 человек, они управляют 15 поездами с вагонами. Возраст машинистов – 20-30 лет, в их числе и выпускники автотранспортного и железнодорожного техникумов.

Ремонтно-отстойный корпус, который контролирует техническое состояние подвижного состава, стал открытием не только для старшеклассников, но и для мастеров производственного обучения школы им. Галлямова. Участники экскурсии задавали один вопрос за другим. Подростки побывали на «канавках» - так называют здесь длинные смотровые ямы. Первые три обычно предназначены для большого ремонта, например, электропоезда. Иногда бывает, что поезд стоит на ремонте до месяца, но обычно хватает 12-18 часов. Остальные «канавки» используются для отстоя подвижного состава и мелкого ремонта. Практически все процессы ремонта автоматизированы, компьютерные технологии помогают людям действовать более эффективно.

Ребята посмотрели и поливомоечные машины собственного производства для очистки линий, побывали на участке ремонта двигателей и редукторов, узнали, для чего предназначены домкраты, кран-балки весом от 5 до 10 тонн. На открытой площадке за зданиями производственных ангаров подросткам показали железнодорожные пути, по которым электропоезда через туннель уходят на свои маршруты. В самом конце экскурсии участники получили возможность ощутить себя на месте машиниста – сидя на месте пилота, они изучили систему управления поездом.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

- Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

- Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

- Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», туркомпании «Магеллан+К», Казанском техникуме народных художественных промыслов, КНИТУ-КАИ им. Туполева и НТЦ «Переработка стекла», изучали гончарное искусство в мастерской Лилии Григорьевой и профессию художника в галерее Славы Зайцева, поучаствовали в Том Сойер Фесте и познакомились со строительными профессиями, пообщались с музыкантами Казанского оркестра La Primavera.

- Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел» , телефон: 8(843) 236-65-61.