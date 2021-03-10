"Бузова была бы отличным вариантом": Кого казанцы отправили бы на Евровидение вместо Манижи

О том, что Ольга Бузова может отправиться на Евровидение разговоры идут уже лет пять, но выбирают всегда других. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Россию на вокальном конкурсе «Евровидение» будет представлять певица Manizha с песней «Русская женщина». Выбор, мягко говоря, неоднозначный, а кого-то и просто шокировал. Среди претендентов называли разных исполнителей, но выбор пал именно на Манижу.

Корреспонденты «Комсомольской правды» решили узнать, кого еще казанцы хотели бы видеть на конкурсе и кто, по их мнению, точно принес бы России победу.

Самыми популярными вариантами среди казанцев были Моргенштерн, Егор Крид, Полина Гагарина и группа LittleBig, которая так и не получила свою минуту славы на европейской сцене, хотя в этом году сама отказалась от участия в конкурсе.

Также предлагали отправить на «Евровидение» Ольгу Бузову, которая могла бы победить там благодаря «своей харизме». Молодое поколение часто упоминало рэп-исполнителей, среди которых были Леван Горозия, Баста, KIZARU и набирающий популярность MAYOT.

Предложили также отправить Пелагею:

– Нужно показывать красоту русской души, поэтому считаю, что хорошим вариантом была бы Пелагея. Она, как никто другой, олицетворяет русские традиции и красоту нашего народа, – поделилась одна из опрошенных.

Поколение постарше не верит в честность конкурса и возможность России выиграть на европейском вокальном состязании, но считает, что ехать все равно нужно: «Мы хуже других что ли?». Кто знает, возможно, именно кто-то из предложенных казанцами звезд отправится покорять Евровидение в 2022 году.

Самые интересные варианты опрошенных смотрите в нашем видеоролике.