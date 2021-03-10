Власти Ульяновской области предложили ввести штрафы за оскорбление и унижение учителей

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Накануне глава Ульяновской области Сергей Морозов встретился с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. В ходе встречи губернатор заметил, что местные власти готовят новую законодательную инициативу, которая поможет дополнительно защитить педагогов. Они предлагают штрафовать людей за оскорбление учителей, а также унижение их профессиональной чести и достоинства.

- Мы предлагаем инициировать внесение в Кодекс об административных правонарушениях России нормы, предусматривающей за это административную ответственность, - заметил Морозов на своей странице в соцсети.

Кроме этого, власти региона замечают, что для развития экономики нужны быстрые программы и хорошо подготовленные рабочие кадры. Потому они предлагают сократить на год сроки обучения в техникумах и колледжах, которые сейчас составляют от трех до четырех лет.