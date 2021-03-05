Девушек из Казани приглашают побороться за титул самой красивой сотрудницы офиса

По итогам кастингов в регионах отберут 100 самых обаятельных и привлекательных для участия в финале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 марта в Казани состоится кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2021». К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз – 2 000 000 рублей.

«Мисс Офис» – это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

«Как ни странно, 2020 год был очень успешным для нас. Мы получили огромное количество заявок со всего мира: Западной Европы, Америки, Китая и т. д. Да, большинство претенденток не смогли приехать из-за пандемии, но мы теперь точно знаем, что как только ограничения будут сняты, география конкурса увеличится многократно. Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон и огромный призовой фонд», – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты «Мисс Офис».

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Чтобы стать участницей кастинга в Казани, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 19 марта до 12:00. Участие в кастинге бесплатное!

Победительницы кастинга получат возможность представить Казань в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса.

«Я работаю в офисе, имею опыт участия в конкурсах красоты и безумно люблю находиться в творческом процессе. Престижность и масштабность проекта также мотивировали, потому что для меня «Мисс Офис» – это конкурс высокого уровня. Конечно же, я бы посоветовала принять участие в «Мисс Офис» всем девушкам, которые считают, что офисная сотрудница может и умеет гораздо больше, чем думают окружающие. Кто не боится сложностей на пути к цели. Кто любит творчество и получает от этого колоссального удовольствие. И тем, кто мечтает что-то изменить в своей жизни», – Анна Локтионова, «Мисс Офис – 2020», главный специалист по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие», г. Новосибирск.

В этом году по итогам 54 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2021».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические набор и множество других ценных подарков.

Отправить заявку можно прямо сейчас - www.missoffice.org/anketa.php