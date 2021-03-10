Масленица 2021 в Казани: программа мероприятий

Горожан ждут русские народные игры, хоккей в валенках и ярмарка. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Масленица 2021 в Казани пройдет с традиционными народными гуляниями, вкусными блинами, театральными представлениями и, конечно, сожжением чучела. Кроме этого, в программе праздничных мероприятий есть русские народные игры, хоккей в валенках и ярмарка. “Комсомолка” выяснила, куда горожанам стоит сходить в эти выходные, чтобы проводить зиму.

Так, в субботу, 13 марта, в 11.00 праздничная программа стартует на Кремлевской набережной. Там будет развернута ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, организованы мастер-классы по хождению на ходулях, обучению народным танцам, а также изготовлению кукол-оберегов и памятных монет. Гости смогут увидеть номера с элементами циркового искусства и представление с участием сказочных персонажей.

Утром в воскресенье, 14 марта, Масленица 2021 в Казани начнется на территории Малого Лебяжьего озера. С 10.00 там будут работать фуд-корт, площадки для зимних активностей, фотозоны и зоны анимации. Концертную программу для гостей праздника подготовят районные и городские фольклорные коллективы культурных учреждений Казани. Чучело здесь сожгут в 12.50, после чего гуляния продолжатся.

РАБОТА ТРАНСПОРТА

- Будет усилена работа общественного транспорта, следующего до озера Лебяжьего. Так, до остановки «Лебяжье» будут курсировать автобусы №36, №46 и №72. Для удобства жителей автобусы этих маршрутов будут работать по графику рабочего дня. Основная парковка для гостей праздника запланирована вдоль Горьковского шоссе со стороны озера Лебяжьего. Для владельцев личного транспорта подготовят дополнительные парковочные места со стороны въезда на озеро Глубокое, тем не менее, во избежание заторов на Горьковском шоссе горожан просят воспользоваться общественным транспортом, - замечают в пресс-службе мэрии Казани.

ЧТО ЕЩЕ

13 марта гуляния меньшего масштаба пройдут в казанском зоопарке "Река Замбези" (в 10.30), в сквере "Маленький принц" поселка Нагорный (в 11.00), у Дворца культуры в поселке Отары (в 11.00), в казанском парке "Калейдоскоп" (в 11.00), в казанском парке "Крылья Советов" (в 11.00), в жилом комплексе "Салават Купере" (в 11.00), в поселке Константиновка (в 12.00), у Дворца Культуры железнодорожников (в 12.00), у Дворца культуры в поселке Красная горка (в 12.00), в казанском парке Горького ( в 12.00), у Дворца культуры в поселке Мирный (в 13.00) и у Дворца культуры в поселке Вознесенское (в 15.00).

14 марта Масленицу отметят в поселке Кадышево в 12.00 и 14.00 по адресам: улица Рихарда Зорге, 6б и улица Заречная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2021 в Казани: программа мероприятий в музеях города

Участие в большинстве праздничных программ возможно только по предварительно записи (подробности)