Мобильная связь в рамках акции «Яркий Микс» станет бесплатной

Данное предложение позволит предпринимателям сэкономить 100% расходов на абонентскую плату по участвующим в акции номерам, а также подключить все необходимые услуги для работы офиса.

Пакет услуг по акции «Яркий Микс» представляет собой мобильную связь с телефонией и мобильным интернетом по тарифам «Яркий Бизнес», а также услугу «Интернет 2.0» с использованием технологии vCPE*. При этом установка, подключение, роутер для раздачи Wi-Fi, а также «Облачная АТС» уже включены в стоимость пакета. Это единственное предложение на рынке, сочетающее три услуги, которые наиболее востребованы представителями малого и среднего бизнеса. Новые клиенты Билайн, подключающие «Яркий Микс», получают 100% скидку на абонентскую плату тарифных планов мобильной связи по подключенным в рамках акции номерам.

С тарифом «Яркий Бизнес» компании всегда остаются на связи, а подключение «Облачной АТС» поможет принимать входящие звонки, обрабатывать их и вести дальнейшую работу с конкретным покупателем, не теряя потенциальных клиентов. Для малых предприятий это будет важным шагом к привлечению лояльных клиентов.

Акция «Яркий Микс» будет особенно актуальной для компаний, которые только выходят на рынок и хотят создать коммуникационную инфраструктуру по принципу «одного окна». В рамках спецпредложения можно подключить 4, 7 или 15 номеров мобильной связи.

«Яркий Микс» доступен для подключения на сайте Билайн Бизнес. Стоимость тарифа зависит от города. Пока предложение запускается в 61 регионе страны, в дальнейшем Билайн Бизнес планирует охватить им всю территорию Российской Федерации.

Марина Загородная, Руководитель департамента сегментного маркетинга Билайн Бизнес:

«Сегодня в структуре расходов малого и среднего бизнеса до 15% приходится на связь. При этом максимум расходов предпринимателю приходится нести в самом начале, когда бизнес только становится на ноги. Именно в этот момент мы стараемся поддержать предпринимателей и даем им возможность сэкономить и получить все необходимые решения по выгодной цене. Бизнес может воспользоваться набор услуг с выгодой в 100% на мобильную связь по участвующим в акции номерам. Кроме того, мы уверены, что такое выгодное предложение от одного оператора с единым счетом будет удобно компаниям, так как не нужно будет оплачивать несколько счетов от разных провайдеров. Акция «Яркий Микс» соотносится с нашей стратегической задачей по поддержке малого и среднего бизнеса, эта инициатива позволит малым компаниям, особенно на стадии запуска, сосредоточиться на развитии собственного дела».

*vCPE, Virtual customer premises equipment – технология подразумевает вывод некоторых функций сетевого оборудования в облако. Виртуализация помогает сократить издержки – клиентам не нужно покупать дополнительное оборудование, оно уже входит в стоимость услуги. Технология также повышает оперативность и безопасность предоставления подключения.