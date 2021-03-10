Минздрав Татарстана о вакцине от коронавируса: аспирин нельзя, а вино можно

В Татарстане 75-85% сделавших себе прививку от COVID-19 в итоге не заметили побочных эффектов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 10 марта, в прямом эфире в соцсети на самые частые вопросы о вакцинации от коронавируса отвечал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушков

Так, он рекомендовал не пить спиртное в течение трех дней до прививки и столько же после нее. При этом эпидемиолог отметил, что употреблять все же можно, но только сухое красное вино и то лишь один бокал.

Тут, по словам Дмитрия Лопушкова, главное, разграничивать понятия употребление алкоголя и злоупотребление им. Дело в том, что последнее при вакцинации может сыграть отрицательную роль – в организме может выработаться мало антител и вся защита пойдет насмарку.

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана ответил и на такой важный вопрос – стоит ли сбивать температуру, возникшую после прививки от коронавируса?

Лопушков считает, что не стоит терпеть муки и все же сбить высокую температуру жаропонижающими лекарствами. Вот только нельзя для этого использовать аспирин. В отношении его тут есть ряд противопоказаний.

К слову, та же высокая температура – до 38,5 градусов, ломота, головная боль, слабость, мышечные боли и болезненность в месте инъекции, возникшие после прививки от коронавируса должны пройти в течение одного дня.

Но в большинстве своем человек переносит вакцину практически без побочных симптомов. Например, в Татарстане 75-85% сделавших себе такую прививку ничего, в принципе, и не заметили. Как сообщил Дмитрий Лопушков, эти данные взяты после изучения записей самих вакцинированных. Свои наблюдения они оставляют в специальном дневнике на портале Госуслуг.