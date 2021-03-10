В Ульяновской области запретили проводить массовые мероприятия в Масленичную неделю 2021

Парки, несмотря на все ограничения, будут тематически украшены, в них обустроят фотозоны и организуют торговлю блинами Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Ульяновской области решил запретить проведение массовых мероприятий в Масленичную неделю 2021. Со специалистами согласился и глава региона Сергей Морозов. Потому в период с 10 по 14 марта местных жителей будут ждать лишь небольшие тематические мероприятия.

Так, вплоть до конца этой недели в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Аскакова ежедневно будут проводить программу “Чудо-Масленица”, гостям которой об истории праздника и народных традициях. До 13 марта горожане смогут посетить мастер-классы в квартире-музее семьи Ульяновых, где пройдет мероприятие “Как Масленица весну зазывала!”.

В четверг, 11 марта, во дворе Губернаторской школы искусств для одаренных детей запланировано театрализованное гуляние “Прощай зимушка-зима! Здравствуй, Масленица!”. Перед гостями выступят народные коллективы фольклорных ансамблей “Авсень” и “Купавушка”.

На следующий день, 12 марта, на территории учебного корпуса №3 Ульяновского колледжа культуры и искусства пройдет “Масленичное народное гулянье”. Там можно будет поиграть в народные игры и послушать выступления ансамбля “Кружане” и студентов-волонтеров. Другой точкой для проводов зимы в этот день станет Дом-музей Ленина.

Городские парки всю неделю будут тематически украшены, в них обустроят фотозоны и организуют торговлю блинами.

В выходные, 13 и 14 марта, театрализованные представления пройдут во всех дворах и дворцах культуры города. В субботу в киноконцертном комплексе “Современник”, а в воскресенье во Дворце культуры “Руслан” перед горожанами выступит победительница шоу "Голос 60+" Лидия Музалёва.