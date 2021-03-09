Каазнцев стали реже штрафовать за парковки на газонах и детских площадках

Количество нарушений по сравнению с 2019 годом снизилось на 17%. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Казанцы стали реже парковать свои автомобили на озелененных территориях, детских и спортивных площадках. За 2020 год зафиксировано 23 тысячи 571 нарушение – это на 17% меньше, чем в 2019 году. При этом жители стали сами сообщать о соседях, которые нарушают правила благоустройства. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что снижения числа нарушений удалось добиться благодаря республиканской программе «Наш двор», в рамках которой на придомовых территориях увеличивается количество парковочных мест.

- На 17% снизилось количество нарушений по парковкам на озелененных территориях, детских и спортивных площадках – это, безусловно, заметный результат. В 2019 году по президентской программе мы сделали 5 тысяч машиномест, в прошлом году еще 10 тысяч. Если бы не капремонт, сегодня был бы серьезный коллапс во дворах, – подчеркнул Ильсур Метшин на аппаратном совещании в Исполкоме.

По словам начальника Управления административно-технической инспекции Наиля Минвалеева, введенные в марте прошлого года ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции сказались на общем объеме работ. Всего в течение 2020 года в Административную комиссию Казани составлено и передано 3302 административных материала, что соответствует уровню 2019 года. Всего наложено штрафов на сумму 41,2 миллионов рублей и взыскано 9,4 миллионов рублей – меньше по сравнению с 2019 годом.

Наиль Минвалеев напомнил, что в прошлом году в целях поддержки малого и среднего бизнеса Мэрией города было принято решение о введении до конца 2020 года моратория на штрафы, если нарушения не несут угрозы для жизни и здоровья жителей. Поэтому работа управления носила в большей части предупредительный характер.

- По сравнению с 2019 годом изменилась структура правонарушителей. Уменьшилось количество протоколов в отношении юридических и должностных лиц, однако выросла доля правонарушений, совершенных физическими лицами, – рассказал Наиль Минвалеев.

Мэр Казани призвал представителей бизнеса не злоупотреблять своим положением.

- При всей сложности экономической ситуации со стороны малого и среднего бизнеса не должно быть манипуляций, поэтому контроль должен сохраняться, перед законом все равны, – заключил Ильсур Метшин.