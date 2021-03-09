В Казани МЧС выписало штраф организатору салюта в честь Дня рождения блогера Насти Ивлеевой

Виновник "торжества" отметила свое 30-летие. Фото: Борис КУДРЯВОВ

8 марта в половине десятого вечера в Казани около аквапарка «Ривьера» был запущен несанкционированный салют. Как оказалось, поводом для такого зрелища стало 30-летие блогера Насти Ивлеевой.

Причем известно, что отметить этот юбилей было решено не только в Татарстане, но и в Москве, Питере, Ростове-на-Дону, Красноярске, а также на Сахалине.

Но особенно это было заметно, видимо, только в Казани. Так, как сразу после салюта на место прибыли сотрудники регионального МЧС.

- По оценке специалистов, состоявшийся фейерверк относился к IV классу опасности пиротехнических изделий. То есть это не бытовая, а профессиональная пиротехника, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также добавили, что в отношении организатора салюта - ООО «Фейерверк-мастер», дознаватель Госпожнадзора составил административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Теперь за праздник в честь блогера ответит казанская фирма. Ей как юридическому лицу грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей.

Отметим, что сама Настя Ивлеева предупреждала своих поклонников о салютах, которые устарвиваются в ее честь но в итоге так и не съездила посмотреть даже один из них – в Москве.

- Сижу смотрю сторис с отметками, какие салюты, какие вы счастливые... ревуууу…дальше-больше! Девки!!! Только впере д! – написала Настя на своей странице в соцсети и добавила. - Кстати, я не поехала на салют в Москве.

По ее словам, она была вынуждена остаться дома из-за своей собаки.