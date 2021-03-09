ЕГЭ-2021 в Татарстане: какие изменения ждут выпускников и какие предметы они выбрали для экзамена

Из-за антиковдиных мер по два дня отводится на сдачу трех предметов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ-2021 в Татарстане собираются сдать 18 002 человека. Из них 16 509 нынешних выпускников, 186 обучающихся по системе среднего профессионального образования, 13 07 выпускников прошлых лет и 249 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Об этом во время брифинга в Кабмине республики сообщил глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин.

В этом году, по его данным, большинство участников единого госэкзамена выбрали русский язык (16 158 человек) и математику профильного уровня (10 165 человек). Из предметов же на выбор в Татарстане свои предпочтения ребята все же отдали такому предмету, как обществознание (6 617 человек). Далее идут физика, химия и биология.

Наравне с этим все меньше стали выбирать физику (на 228 человек меньше), географию (на 31 человека) и немецкий язык (на 8 человек). Зато на 588 человек выросло количество желающих сдать именно информатику. Таковых в 2021 году будет 2 536.

ИЗМЕНЕНИЯ

Именно последнего предмета коснулись первые изменения. Так в 2021 году ЕГЭ по информатике будут сдавать в компьютерной форме. Это позволило включить практические задания по программированию, работу с электронными таблицами и информационный поиск. При этом экзаменующимися допускается использование языков следующих семейств: С++, Java, C#, Pascal, Python и Школьный алгоритмический язык. А вот примеры на Бейсике решили исключить.

По остальным же предметам в контрольно-измерительные материалы (КИМ) были внесены минимальные изменения – произошли лишь уточнения отдельных критериев оценки.

А в КИМах по русскому языку, литературе, биологии и истории все вроде бы сохранили, как и раньше. Единственное внесли ряд уточнений по формулировкам, а также изменили первичные баллы за выполнение работы. В частности, по русскому языку с 58 до 59 баллов, по биологии же увеличили время сдачи - с 210 минут до 235 минут. В свою очередь по математике, географии, физике, обществознанию, химии и иностранным языкам изменения в КИМ отсутствуют. Но главной особенностью ЕГЭ-2021 все же стала отмена досрочного этапа.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Основные сроки сдачи ЕГЭ-2021 - с 31 мая по 2 июля. При этом из-за антиковдиных мер по два дня отводится на сдачу следующих предметов:

- Русский язык - 3 и 4 июня;

- Устная часть по иностранным языкам - 21 и 22 июня;

- Информатика и ИКТ в компьютерной форме - 24 и 25 июня.

Для них предусмотрены и резервные дни - 28, 29 июня и 2 июля. Последний традиционно таковым является для сдачи по всем предметам.

Дополнительный период для ЕГЭ-2021 - с 12 июля по 17 июля. И тут есть только один резервный день для всех -17 июля.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

В 2021 году на сдачу русского языка, химии и биологии ребятам отведено 3,5 часа; на сдачу профильного уровня математики, литературы, обществознания, физики, информатики и ИКТ, а также истории - 3 часа 55 минут; на письменную часть иностранного языка и географию - ровно 3 часа; на устную часть иностранного языка – 15 минут.

При этом, для ребят с ограниченными возможностями здоровья по всем предметам, кроме устной части – 30 минут, время сдачи увеличили на 1,5 часа.

ПОДГОТОВКА

Как и в прошлые годы на ЕГЭ-2021 будет использоваться технология распечатывания КИМов в аудитории, а бланки с ответами отсканируют в штабе пунктов проведения экзамена. Туда они попадут на электронных носителях. Отметим, что в основной период ЕГЭ-2021 в Татарстане для его сдачи откроют 83 пункта. А это 1 525 аудиторий на 22 163 места, оборудованных видеокамерами. Общественное наблюдение будут проводить студенты вузов. Кроме того, каждую аудиторию на портале будут просматривать онлайн-наблюдатели регионального и федерального уровней.

НУЖНО ЗНАТЬ

Результаты ЕГЭ влияют на получение аттестата с отличием. А в случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ школьнику – не одиннадцатикласснику, претендующему на медаль нужно набрать не менее 70 баллов по русскому языку. Если этот порог не был преодолен с первого раза, то об аттестате с отличием можно забыть.

В свою очередь десятиклассники по желанию могут сдать ЕГЭ по предметам, которые к моменту их обучения в школе заканчивают преподавать, например, география. Если же есть желание сдать другой предмет, то его нужно завершить обучать досрочно и с наличием на это индивидуального учебного плана.