Мать и ребенок погибли в столкновении легковушки и грузовика в Татарстане

Фото с места ДТП. Предоставлено очевидцами.

Серьезная авария произошла днем 8 марта в Татарстане. Примерно в 14:40 на 9 километре трассы Алексеевск — Высокий Колак Алексеевского района республики столкнулись ВАЗ четырнадцатой модели и "Форд Транзит".

Что стало причиной аварии сейчас выясняют автоинспекторы. По предварительным данным, 39-летняя женщина, которая находилась за рулем отечественной легковушки, не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате столкновения ВАЗ превратился просто в груду металла.

Фото с места ДТП. Предоставлено очевидцами.

Кроме женщины в салоне легкового автомобиля находились двое ее детей - сыновья 9 и 10 лет. Сама женщина и младший ребенок погибли на месте происшествия. Прибывшие медики лишь констатировали их смерть. А вот старший ребенок выжил. Его в спешном порядке госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ.