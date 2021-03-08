Слуцкий с цветами и футболисты топлес: Казанский "Рубин" необычно поздравил женщин с 8 марта

Фото: скриншот с видео.

8 марта женщины во всем мире принимают поздравления. Не стали обделять вниманием дам и футболисты "Рубина". Причем, поздравить женщин решили необычно - сняли клип на пляже. Леонид Слуцкий гулял с розами, а футболисты изображали героев "Спасателей Малибу".

- Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Желаем Вам тепла, уюта, настоящего счастья и весеннего настроения. Любите и будьте любимыми! Вы – украшение наших трибун! Ждем Вас на матче нашей команды! - гласит поздравление футбольного куба.

Отметим, что еще один подарок футболисты смогут преподнести болельщицам на поле. 8 марта в 16:30 "Рубин" на своем поле примет лидирующий в чемпионате страны "Зенит".