Подарки на 8 Марта: чем можно удивить женщин Татарстана

Как оказалось без букета в этот праздник не обойтись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До самого весеннего праздника – 8 Марта, остается совсем немного времени. В Татарстане, как и во всей России, мужчины становятся перед трудным выбором - что подарить своим дамам? «Комсомолка» помогает выбрать презент и делится лучшими советами о том, как порадовать своих любимых женщин.

ЦВЕТОЧНЫЙ ЭТИКЕТ

Думая о том, что подарить на 8 Марта, в первую очередь, выбирайте цветы – любой женщине будет приятно получить красивый букет, подобранный специально для нее. Купить цветы можно по личным предпочтениям дамы или использовать правила, так называемого, цветочного этикета, который рекомендует дарить букеты исходя из возраста женщины.

Самым юным леди следует дарить цветы нежных, пастельных оттенков – светло-розовые, белые или бежевые тюльпаны, герберы и любые другие небольшие бутоны. Женщинам постарше в знак уважения лучше выбирать орхидеи или хризантемы. Девушкам, невестам или женам дарите красные или бордовые розы ¬– это символ страсти и сильной любви.

Если хотите подобрать цветы, которые сейчас тренде – покупайте пионы. В цветочных магазинах вы найдете пионы нежно-розового, белого, красного и даже совсем необычного голубого оттенка. Популярными также считаются гиацинты – они выглядят необычно и всегда привлекают внимание.

Цветами можно сопроводить, так называемый, основной подарок или вместе с букетом подарить, например, конфеты ручной работы или сладости без сахара, кофе или чай и любые другие вкусности, которые будут приятны даме.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ПОДАРКИ ДЛЯ КРАСОТЫ

Выбирать косметику для девушки будет сложной задачей, если вы не знаете конкретно, какой бренд предпочитает ваша дама и чем именно пользуется. Покупая такой подарок в магазинах парфюмерии и косметики, руководствуйтесь одним простым правилом – не выбирайте готовые наборы с шампунем, бальзамом для волос, кремом для рук и гелем для душа – это выглядит слишком старомодно. Молодые девушки точно не оценят такой подарок.

Лучше соберите подобный набор самостоятельно из самых трендовых предметов ухода за собой. Это могут быть одноразовые маски для лица, патчи для глаз, масло для ногтей и кутикул, хороший увлажняющий крем для тела или соль для ванны. Приятным подарком для красоты также будет щеточка для очищения кожи или массажер для лица.

Еще один важный совет – не стоит дарить парфюм или туалетную воду, потому что обычно очень сложно попасть в предпочтения дамы. Найти действительно подходящий аромат без нее самой непросто, поэтому такую покупку можно совершить совместно или преподнести подарочную карту в любимый магазин дамы, что немного упростит вам задачу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

УКРАШЕНИЯ

Ювелирные изделия – один их самых популярных подарков на Международный женский день. Такой презент точно будет особенным знаком с вашей стороны, но выбирать его нужно правильно. Здесь учитывайте, изделия из какого металла предпочитает дама, а также, какие именно украшения любит носить.

Если хотите удивить или просто не знаете, что выбрать, то вот вам несколько советов. Для темпераментной и яркой особы, которая любит быть в центре внимания, лучше всего подойдут украшения из микса камней – они будут смотреться необычно и контрастно.

Для тех, кто хочет всегда быть в тренде, можно подобрать массивные серьги и кольца на фаланги пальцев – тренд весны 2021 года. Юным леди понравятся небольшие и аккуратные серьги-гвоздики или кулоны в виде бабочек, сердечек или цветов. Для мамы, бабушки или тети покупайте изделия с жемчугом, бирюзой и янтарем. Кстати, жемчужные серьги из золота – классический вариант, который нравится почти всем женщинам постарше.

Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ

Подарок, который производит большое впечатление – это поход куда-либо. Речь идет о романтическом ужине в ресторане, спектакле в театре или концерте. Только предупредите даму заранее – помните, что ей нужно время на выбор одежды и подготовку к выходу в свет. Много эмоций также подарит проведенное вместе время – поход в кино, поездка на природу, ночная экскурсия по городу или даже полет на вертолете.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Удивит даму и ваша забота о ее здоровье – сертификат на спа-процедуры или косметологические услуги, путевка в санаторий или в салон красоты также будет прекрасным подарком на 8 Марта. Кроме того, можно рассмотреть массажер для шеи, спины или ног. Главное в прекрасный праздник – проявить заботу и внимание по отношению к любимым.

НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ

Первое место в рейтинге презентов, которые лучше не дарить, занимает, конечно же, кухонная утварь. Новая сковородка или кастрюля – это, несомненно, полезный и нужный подарок в хозяйстве, но на 8 марта лучше дарить что-то, предназначенное лично даме. Посуда только усугубит ситуацию и покажет, что «место женщины на кухне».

Также дамы не любят получать в качестве подарка одежду, так как большинство предпочитает сами мерить предметы гардероба и тщательно выбирать их самостоятельно перед покупкой. Исключением будет вещь, которую девушка хочет купить уже продолжительное время, но так и не может этого сделать. В таком случае лучше все-таки посоветоваться с ней, уточнить бренд, цвет, размер и только потом покупать.

Кроме того, можете попросить написать девушку wishlist (Список желаний, – англ.), в котором она четко изложит свои мысли насчет подарков и укажет действительно желанные подарки.

Главное, что нужно помнить, выбирая презент на 8 Марта – это то, что любая представительница прекрасного пола хочет почувствовать себя любимой, поэтому радуйте своих женщин и выражайте свои искренние эмоции.