«И здесь снова встретятся влюбленные»: потерявший ногу житель Татарстана восстановил мост, на котором он встретил свою Сирену

Фото: из архива героя публикации

Когда-то через реку Холодная был мост, по которому ходили жители деревни Лемешев Тамак Сармановского района. Дети бегали по нему в школу, влюбленные парочки назначали там свидания.

Но со временем мост так обветшал, что ступать на него стало опасно для жизни. Но тут его взялся восстанавливать 37-летний Ильнур Ханнанов. Не только для того, чтобы помочь односельчанам. Когда-то на этом мосту он встретил свою Сирену, и пропал.

- Мы с родителями переехали в эту деревню из поселка Джалиль, когда я учился в седьмом классе, у меня стали появляться друзья из местных мальчишек, - вспоминает Ильнур. – С кем-то возникали разногласия, и однажды во время «стрелки» возле моста я увидел девочку. Она такая же задиристая, как и я сам, зацепились словами, я назначил новую встречу. Там же, у моста. А когда она пришла, я понял, что уже попал в ее сети.

Ильнур и Сирена выросли и поженились. У них схожие характеры, и это не просто помогает, а сделало супругов единым организмом. Любят все, что позволяет быстро двигаться – скакуны, автомобили, мотоциклы, лыжи, сноуборды и серфинг. Это увлечение передали и детям - сыну Азамату и дочери Азалии.

А тут увидев обветшалый мост, Ильнур вспомнил, как однажды он увидел на нем свою Сирену среди длинных ветвей ивы. Ильнур захотел восстановить мост ради любимой жены и для всех других, кто живет в деревне.

Он даже заготовил нужные стройматериалы. Но в 2014 году Ильнур повредил ногу так сильно, что от проекта на время пришлось отказаться. А тут еще в 2015 году мужчина попадает в ДТП. Врачи пытались спасти Ильнуру ногу, но ее пришлось ампутировать. Да и после травмы головы еще произошла потеря памяти.

Было сложно, но Ильнур и его любимая Сирена со всем справились. Теперь у него протез, который позволяет не просто передвигаться, но и кататься на любом сноуборде и лыжах. Физическое увечье для мужчины стало не препятствием к полноценной жизни, а стимулом для нее. Теперь Ильнур экоактивист - убирает мусор везде, где только его видит, и высаживает новый лес.

И как только Ильнур окончательно окреп, он решил вернулся к проекту по восстановлению того самого моста. На помощь к нему пришли родные и друзья. Кто-то физически, кто-то материально – помогали закупать доски, масло и краску.

Каркас моста Ильнур сварил из металла сам, обработал, а покрасили его Сирена и дети. До берега помогли доставить родственники семьи. Деревянный настил пришлось обрабатывать специальным маслом, чтобы предотвратить в будущем гниение досок. Это масло, пожалуй, стало самой дорогой тратой при восстановления моста. Его Ильнур, кстати, специально состарил, чтобы придать обжитой вид. На все работы ушло два летних месяца.

Основу Ильнур сварил сам. Фото: из архива героя публикации

При этом Ильнур втайне от всех успел сделать сюрприз для своей жены в виде металлической таблички, составленной из двух сердец. А на ней мужчина написал: «Мэхэббэт күпере — мост Любви».

Масло для пропитки досок для моста стало, пожалуй, стало самой дорогой тратой. Фото: из архива героя публикации

Показывать, что получилось, Ильнур привез супругу с завязанными глазами. Предварительно скосили лужайку на берегу для того, чтобы там можно было устроить фотосессию для все желающих, и убрали сухостой, загромождавший и русло, и вид на мост. Описать чувства, которые охватили женщину, словами нельзя - ее очень тронула забота и романтика от Ильнура.

В проект с головой даже ушли дети Ильнура. Фото: из архива героя публикации

А недавно супруги повесили на перила моста замочек и выбросили в речку Холодную ключик, чтобы сохранить навечно свою любовь.

Ильнур и те, кто ему помогал, потратили на все работы два месяца. Фото: из архива героя публикации

- Жена была очень растрогана, когда увидела, как я назвал этот мост, - улыбается Ильнур. – В нашей деревне сейчас осталось мало жителей, в основном пенсионеры. Надеюсь, что скоро все изменится, и в родные места вернутся вместе с детьми те, кто когда-то уехал. И здесь снова встретятся влюбленные.