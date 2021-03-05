«Мое упущение – вы не позвонили, я не ответил»: Рустам Минниханов встретился с волонтером, которой Путин предложил позвонить и поздравить главу Татарстана с Днем рождения

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В эту пятницу, 5 марта, в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился женщинами-добровольцами, а в частности с одной из них – «серебряного волонтера» движения «Мы вместе» Хрией Халитовой. Женщина накануне встречалась с главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, Путин предложил ей позвонить Рустаму Минниханову и поздравить его с прошедшим Днем рождения, который был 1 марта, а заодно обсудить с ним будущие проекты.

- Ему будет очень приятно, - заверил волонтера президент России и выразил уверенность в том, что Рустам Минниханов поддержит ее начинания.

В итоге глава Татарстана сам поспешил во время встречи поздравить Халитову и ее коллег с наступающим 8 Марта.

- Мое упущение – вы не позвонили, я не ответил, - начал он с шутки по поводу предложения Путина.

- Мы сейчас исправим, - также с юмором ответила волонтер.

- Очень приятно, когда глава государства так на самом деле по-человечески поступает, - продолжил Минниханов. – Мы видели, как он (Путин – Ред.) с вниманием, с интересом всех выслушивал, давал советы, ну и нам совет дал.

Для справки, волонтеры общероссийской акции «Мы вместе» во время пандемии коронавируса помогали пожилым людям на самоизоляции, а также гражданам, которые входят в группу риска заражения COVID-19.