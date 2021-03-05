В 2020 году самой молодой невестой Нижнекамска стала 14-летняя девочка

Всего в прошлом году до наступления своего совершеннолетия в городе замуж вышли семь девушек. Фото: Евгения ГУСЕВА

На совей официальной странице в Инстаграм начальник ЗАГСа Нижнекамского района Бэлла Махотина частично опубликовала итоги работы за 2020 год.

Так, по ее данным, в самой молодой невестой в Нижнекамске за указанный период стала 14-летняя девочка.

- В прошлом году семь девушек оформили семейный союз до своего совершеннолетия, самой юной из них 14 лет. Отмечу, что эти браки зарегистрированы в соответствии с Семейным кодексом Татарстана, - при этом отметила Бэлла Махотина и добавила. - Ранние браки, регистрируемые с несовершеннолетними, заставляют серьезно задуматься.

Напомним, согласно Семейному кодексу Татарстана ранний союз возможен только при наличии уважительных причин и с усмотрения местных властей. А с 14-лет замуж можно выходить лишь при особых обстоятельствах – это рождение общего ребенка или непосредственная угроза жизни одной из сторон.

Напомним, что в Татарстане ранний, скажем так, брак уже становился причиной скандала. Так, житель Лашманка Черемшанского района, которого все ошибочно считали имамом, заключил союз с 13-летней школьницей. Когда все вскрылось, его осудили и приговорили за половое сношение и иные секс-действия с подростком к четырем годам колонии общего режима. Не помогло мужчине и то, что родители девочки были не против их связи.