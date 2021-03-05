В честь 8 Марта президент Татарстана Рустам Минниханов наградил многодетных матерей и женщин-полицейских

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В эту пятницу в честь грядущего праздника 8 Марта в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов наградил многодетных матерей.

Так, медалей «Ана даны - Материнская слава» были удостоены представительницы Актанышского, Нижнекамского, Тюлячинского, Ютазинского, Черемшанского, Сабинского, Бугульминского, Альметьевского, Мензелинского, Апастовского районов и Казани.

Наша республика славится крепкими, дружными и многонациональными семьями. В прошлом году создано более 19 тысяч новых семей, каждый 6-й брак является межнациональным, более половины из всех рожденных детей – вторые и последующие.

- Отрадно, что растет количество многодетных семей. Поддержка семьи, охрана материнства и детства является приоритетным направлением социальной политики, - отметил во время торжественной церемонии Рустам Минниханов. - Воспитание детей в любви, заботе и взаимопонимании – это святой и благородный труд для каждой женщины. Примите мои самые искренние и добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания.

Напомним, медаль «Ана даны - Материнская слава» вручается жительницам Татарстана родившим и воспитавшим пять и более детей.

Так же в эту пятницу в Казанском Кремле глава республики в преддверии 8 Марта выручил госнаграды и 30 женщинам-полицейским.

- На службе вы принимаете ответственные решения, переносите все тяготы профессиональной деятельности, оставаясь при этом обаятельными и нежными. Вы удивительным образом можете создать дома порядок и уют, а на работе – комфорт и благополучие. Поздравляю вас с праздником. От всей души желаю вам счастья, здоровья, любви и радости, - сказал Рустам Минниханов.

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