«Мы от души радуемся вашим успехам»: Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с наступающим 8 Марта

Фото: president.tatarstan.ru

В преддверии Международного женского дня 8 Марта, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики:

«От всей души поздравляю вас с жизнеутверждающим весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! Во все времена поэты и живописцы выбирали для выражения высоких чувств к женщине самые возвышенные эпитеты и яркие образы. Женщины воплощались в античных богинь и вдохновляющих на творчество муз, их именами называли загадочные звёзды, манящие горные вершины и неизведанные земли. И сегодня – в эпоху глобальных перемен и космических скоростей – мы столь же и искренне и трепетно восхищаемся удивительными женскими качествами. Огромной сыновней благодарности заслуживают наши легендарные женщины – представительницы старшего поколения, на долю которых выпало военное лихолетье и тяжкое бремя восстановления промышленности и сельского хозяйства. Ваш героический подвиг никогда не померкнет в памяти потомков. Нижайший вам поклон за всё, что вы сделали и делаете для своего народа.

Большую признательность хочу выразить и нашим отважным женщинам-медикам, которые, наравне с мужчинами, на протяжении многих месяцев ведут борьбу с коварной эпидемией. Ваша благородная миссия по спасению человеческих жизней, милосердие и выдержка достойны самых высоких похвал.

Современная женщина стремится быть первой во всем. Мы от души радуемся вашим успехам в общественной деятельности, образовании, производстве, культуре, науке, спорте. Уверен, что благодаря своей красоте, уму, обаянию и усердию вы способны добиться всего, что пожелаете»