"Рашн Юг" - любовный многоугольник и очень солнечное побережье Черного моря

Сцена из фильма Фото: кадр из фильма

Жаркое лето, веселые друзья, узнаваемые способы заработка денег с туристов на югах, и любовный многоугольник – это новая комедия "Рашн Юг" с участием Стаси Милославской, Риналя Мухаметова, Семена Трескунова и Артема Метелкина.

Простой воронежский парень увидел ее – Ксюшу, спортсменку, студентку и просто красавицу. Но свиданье не получилось – команда спортсменов уехала на юг, домой, в Лазаревское. И Артем помчался к ней как истинный влюбленный – не имея адреса, денег и каких-либо знакомых. Друзьями обзавелся в поезде, остатки денег потерял, зато приобрел кучу проблем: девушка выходит замуж в ближайшие дни!

Никита Фото: кадр из фильма

А дальше почти «Сбежавшая невеста» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром – Ксюша сбегает с собственной свадьбы. Красавчик жених Игорь – местный полицейский готов сорить деньгами и очень нагл, угомонить его может только собственный отец. Между Артемом и Игорем растет напряжение, но Ксюша влюблена в третьего – в курсанта мореходного училища Никиту.

Ксюша и Артем Фото: кадр из фильма

Гиру пришлось отвоевывать невесту у одного жениха, а вот Артему посложнее – Игорь беззастенчиво стрижет купюры с местных торговцев и готов оплатить все капризы девушки, казак Никита готов с саблей защищать ее, и оба жениха так брутальны, что зрительницы разрываются от выбора – кто же завоюет не только сердце Ксюши, но и их симпатии?

Ксюша решает, кого из женихов выбрать

Смешно! Просто поверьте – очень смешно! Яркое солнце и любовь, Олег Газманов и его «Единственная моя» на бульваре Лазаревского, белая форма Игоря и курсантов мореходки, и – ведра с раками, мидиями! Словно сами побывали на теплом Черном море.